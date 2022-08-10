"Втечуть до РФ": експерт пояснив, що буде з проросійськи налаштованими українцями після деокупації

Ігор Ейдман пояснив, що буде з проросійськи налаштованими українцями / Фото УНІАН

Після того як окуповані Крим і Донбас повернуться під контроль України, колаборанти втечуть до Росії, а всі інші громадяни залишаться і будуть жити нормально. Таку думку під час чату на Главреді озвучив соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман.

"Свого часу Слов'янськ і Краматорськ російські найманці теж захоплювали, правда, на короткий термін. Тим не менш, ці міста повернулися в Україну без проблем. Думаю, що ті, хто співпрацює з російською владою, просто втечуть. Втечуть і ті, хто брав участь у війні, навіть ті, кого насильно мобілізували, бо теж побояться залишитися. А всі інші люди залишаться і будуть жити нормально", - вважає експерт.

За словами Ейдмана, на територію Росії втечуть багато людей, але це не катастрофічно ні для РФ, ні для них самих.

"Раз вони так любили Росію – будь ласка. Вже зараз це частково відбулося. Як не парадоксально, російська влада полегшила завдання, і величезна кількість людей з окупованих територій вже перебралася в Росію. Проукраїнськи орієнтовані люди втекли з Донбасу в Україну. Когось вивезли в Росію, і таких багато (знаю, тому що мої друзі допомагають таким перебратися з Росії в Євросоюз). Але, на щастя, таких людей не затримують в Росії, якщо вони пройшли фільтрацію, їх не заарештували і не посадили в табір. Ці люди з Донбасу, з Маріуполя через Прибалтику або Фінляндію їдуть в ЄС. А ті, хто так любить Росію, в Росії і залишаються. Тож, частково це питання вже знято", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, український опір активізувався у всіх містах, які тимчасово захопили путінські солдати. Зокрема, в Херсоні партизани встановили в місті інсталяцію - підвісили опудало російського військового.

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани передали новий полум'яний "привіт" херсонським колаборантам. В межах міста вони масово розклеїли листівки з фотографіями поплічників російських окупантів зі словами "Готуйтеся!".

Водночас в Сережі з'явилося відео зі зрадницею України з Лисичанська. У минулому році дівчина співала патріотичну пісню до Дня Незалежності України, а в 2022-му - з посмішкою і сльозами щастя зустрічала російських окупантів у своєму місті, заявивши, що чекала ни них з 2014 року.

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