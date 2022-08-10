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"Втечуть до РФ": експерт пояснив, що буде з проросійськи налаштованими українцями після деокупації

10 серпня 2022, 01:46

На територію Росії поїде багато людей, але це не катастрофічно ні для РФ, ні для них самих. Вже зараз це частково відбулося, адже Кремль спростив завдання.

Ігор Ейдман
Ігор Ейдман пояснив, що буде з проросійськи налаштованими українцями / Фото УНІАН

Після того як окуповані Крим і Донбас повернуться під контроль України, колаборанти втечуть до Росії, а всі інші громадяни залишаться і будуть жити нормально. Таку думку під час чату на Главреді озвучив соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман.

"Свого часу Слов'янськ і Краматорськ російські найманці теж захоплювали, правда, на короткий термін. Тим не менш, ці міста повернулися в Україну без проблем. Думаю, що ті, хто співпрацює з російською владою, просто втечуть. Втечуть і ті, хто брав участь у війні, навіть ті, кого насильно мобілізували, бо теж побояться залишитися. А всі інші люди залишаться і будуть жити нормально", - вважає експерт.

За словами Ейдмана, на територію Росії втечуть багато людей, але це не катастрофічно ні для РФ, ні для них самих.

"Раз вони так любили Росію – будь ласка. Вже зараз це частково відбулося. Як не парадоксально, російська влада полегшила завдання, і величезна кількість людей з окупованих територій вже перебралася в Росію. Проукраїнськи орієнтовані люди втекли з Донбасу в Україну. Когось вивезли в Росію, і таких багато (знаю, тому що мої друзі допомагають таким перебратися з Росії в Євросоюз). Але, на щастя, таких людей не затримують в Росії, якщо вони пройшли фільтрацію, їх не заарештували і не посадили в табір. Ці люди з Донбасу, з Маріуполя через Прибалтику або Фінляндію їдуть в ЄС. А ті, хто так любить Росію, в Росії і залишаються. Тож, частково це питання вже знято", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, український опір активізувався у всіх містах, які тимчасово захопили путінські солдати. Зокрема, в Херсоні партизани встановили в місті інсталяцію - підвісили опудало російського військового.

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани передали новий полум'яний "привіт" херсонським колаборантам. В межах міста вони масово розклеїли листівки з фотографіями поплічників російських окупантів зі словами "Готуйтеся!".

Водночас в Сережі з'явилося відео зі зрадницею України з Лисичанська. У минулому році дівчина співала патріотичну пісню до Дня Незалежності України, а в 2022-му - з посмішкою і сльозами щастя зустрічала російських окупантів у своєму місті, заявивши, що чекала ни них з 2014 року.

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