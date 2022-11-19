"Найтонший і найнебезпечніший момент": Україна може залишитися без зброї вже в січні - політолог

Україна може залишитися без нової зброї вже в січні / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Україні потрібно всіма силами домовлятися із західними партнерами в питанні передачі озброєння, щоб військові в січні не залишилися без зброї. Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду пояснив, що західні партнери можуть тимчасово не передавати Україні військову допомогу в період зимових свят.

Соскін вважає, що в України є час до 15 грудня. Наступна можливість може з'явитися лише після 20 січня.

"Україні потрібно поспішати - у нас є вікно можливостей до 15 грудня, після чого Захід буде зайнятий католицьким Різдвом. А українській армії потрібна вогнева міць: снаряди, артилерійські та різні ракетні системи. Найближчий місяць буде ще робочим на Заході, і за цей час важливо отримати необхідне озброєння, щоб було чим воювати до Нового року і після", - сказав експерт.

Політолог назвав цей період "найтоншим і небезпечним".

"Західні країни замруть до 20 січня, тому все, що ми виб'ємо до 15-20 грудня, буде запасом, яким ми будемо воювати і в січні. Це найтонший і найнебезпечніший момент - коли ми не будемо отримувати зброю в період різдвяних канікул на Заході", - додав Соскін.

Військова допомога Україні

Глава Білого дому Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів в обидві палати Конгресу – Палату Представників і Сенат – збережеться. При цьому, за словами президента США, Київ отримає не всю допомогу, про яку просив. Зокрема, йдеться про сучасні літаки.

4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна незабаром може отримати хороші новини від Америки. США можуть підписати документи, пов'язані з черговим пакетом військової допомоги.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

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