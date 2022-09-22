"Найкривавіший" бій: тіктокери Кадирова показали, як воюють з бандерівським повітрям

Тіктокери Кадирова показали, як воюють з бандерівським повітрям/ скрін

Окупанти з загонів Рамзана Кадирова не припиняють дивувати своїми абсурдними відео, нібито знятими "на полі бою". То вони воюють з пустими кущами, то нещадно розстрілюють порожній будинок. А от тепер прийшла черга до "бандерівського повітря".

Нове відео "бравих вояк" виклав у себе на каналі в Telegram сам Кадиров. Після цього його поширили українські військові на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ", висміюючи недолугість кадирівців.

"Рамзанка Диров похвалився у своєму телеграм-каналі черговим бабуінським треш-бойовиком, знятим його вірними тіктокерами", – підписав поширюване відео авто поста.

Кадирівці цього разу влаштували виставу зі стріляниною і димом. Та ще більшої комічності ситуації надає музика, яку наклали на відео.

Представники тікток-військ затято стріляють кудись у даль з-за цегляної стіни, за якою ховаються. При цьому вояки настільки "вправні", що тримають автомати над головою і навіть не ціляться, випускаючи кулі.

скрин

скрин

По бандерівському повітрю вони вирішили вдарити навіть з ручного протитанкового гранатомета – і роблять це, теж не цілячись. Увесь процес "кривавого бою" з повітрям супроводжує постійна безцільна біганина інших кадирівських тіктокерів перед камерою того, хто знімає.

Раніше повідомлялося, що спроба підрозділів кадирівців піти в атаку на Донеччині й зайняти один з населених пунктів закінчилася для них провалом. Вони не лише не змогли виконати завдання, а й втратили багатьох своїх "товаришів по зброї". У результаті невдалої для окупантів атаки вони втратили 16 військовослужбовців 200-ми і ще 20 – 300-ми.

Нагадаємо, українські військові захопили в полон бойовика-кадирівця, який воював у складі військ Росії в Україні. Його назвали цінним кадром для обмінного фонду. Кадирівця навчили відповідати на вітання "Слава Україні" словами "Героям Слава".

Читайте також: