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"Найбільший страх Путіна": Кемерон закликав вдарити по найціннішому для Росії

Юрій Берендій
11 червня 2024, 17:40
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Глава МЗС Британії наголосив, що країни Заходу мають бути жорстокішими в питанні санкційного тиску на РФ і завдавати ударів по найболючіших місцях.
'Найбільший страх Путіна': Кемерон закликав вдарити по найціннішому для Росії
Кемерон закликав бити по болючих місцях Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Прем'єр-міністр Великої Британії Джеймс Кемерон закликав західні країни посилити санкційний тиск на країну-агресора Росію у відповідь на російські удари по енергосистемі України. Про це він заявив під час міжнародної конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні, повідомляє ТСН.

За його словами, ціль РФ полягає в тому, щоб знищити українську енергосистему та газосховища, захопити поклади коксівного вугілля, яке має визначальне значення для металургії в Україні.

"Вони роблять це жорстко і точно. І ми маємо запитати себе: чи відповідаємо ми з такою самою жорсткістю і точністю?" – зазначив він.

відео дня

Кемерон зазначив, що країни Заходу мають завдавати санкційних ударів по найвразливіших місцях РФ.

"Треба спитати себе: чого боїться Путін? Він боїться, що ми відмовимось від вуглеводнів. Він боїться, що ми візьмемося за заморожені державні активи Росії. І я сподіваюся, що на саміті G7 цього тижня ми щонайменше домовимося використати відсотки від заморожених активів для того, щоб зібрати велетенську позику для України. І гроші почнуть надходити задовго до листопадових виборів в Америці", – сказав він.

Британський міністр також зауважив, що Росія володіє тіньовим флотом, який складається здебільшого з незастрахованих суден, що становлять екологічну загрозу.

"Я хочу знати, що кожного разу, коли вони заходять у нейтральний порт, їх перевіряють, заарештовують і їм не дозволяють перевозити російську нафту", – зазначив міністр.

Кемерон підкреслив, що зупинити Росію в Україні обійдеться дешевше, ніж усувати наслідки її перемоги в майбутньому.

"У нас всі карти на руках: найсильніша економіка, найміцніші союзи, глибока експертиза, знання", – підсумував очільник британського МЗС.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Війна в Україні - санкції проти Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Міністерства фінансів РФ, у травні надходження до державного бюджету з нафтового сектору зросли майже на 50% у порівнянні з попереднім роком, до 7,1 мільярда доларів. Це зумовлено зростанням цін на нафту та адаптацією Кремля до санкцій. Сумарна виручка від нафтового та газового секторів зросла на 39% до 793,7 млрд рублів (приблизно 9 млрд доларів).

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Європа не проявляє достатньої волі для закриття лазівок, через які Росія уникає міжнародних санкцій.

Суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана, вважаючи недостатньо обґрунтованими підстави для їх включення до санкційного списку.

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