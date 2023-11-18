"Літаки не змінять хід війни": міністр оборони Естонії сказав, яка зброя потрібна ЗСУ

Лише за допомогою літаків Україна не зможе звільнити свої території від окупантів. Першочергово українським військовим потрібна інша зброя.

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Міністр оборони Естонії сказав, яка зброя потрібна ЗСУ/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Вікіпедія

Українським військовим зараз насамперед потрібні боєприпаси. Зокрема, є необхідність у далекобійних ракетах.

Літаки важливі, проте лише з їхньою допомогою не вийде повернути захоплені окупантами українські території. Про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна.

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За його словами, оцінювати, яка зброя зараз потрібна захисникам України, повинен Генеральний штаб ЗСУ. Але загалом українським Збройних силам "потрібна будь-яка зброя".

"Звичайно, вам потрібні, насамперед, боєприпаси – для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки одні не змінять хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію", – зазначив голова естонського Міноборони.

Війна в Україні

В Генштабі ЗСУ повідомили про успіх під час операції на лівому березі Дніпра. Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію щодо обстановки на фронті. Там зазначили, що операція на лівому березі Херсонщини триває.

Нагадаємо, офіцер Нацгвардії Денис Нагорний зазначав, що у росіян нова тактика – вони перейшли в наступ із технікою. У ЗСУ зазначили, що окупанти почали використовувати нову тактику для ведення бойових дій на Бахмутському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що окупанти змогли просунутися на 2 напрямках. Російські загарбники змогли незначно просунутися вперед біля двох населених пунктів на Донеччині та у Запорізькій області.

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