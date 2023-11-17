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Операція на лівому березі Дніпра: в Генштабі ЗСУ повідомили про успіх

Юрій Берендій
17 листопада 2023, 22:07
Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію щодо обстановки на фронті. Там зазначили, що операція на лівому березі Херсонщини триває.
Операція на лівому березі Дніпра: в Генштабі ЗСУ повідомили про успіх
В Генштабі оновили інформацію про операцію на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують активну наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. У той час на Бахмутському напрямку тривають штурмові дії, що призводять до великих втрат серед окупантів. В Генштабі ЗСУ підкреслив, що військові здійснюють виснажливі дії проти ворога на всій лінії фронту.

"На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Українські захисники відбили шість атак російських окупантів. Протягом доби наші герої здійснили 10 ударів по районах концентрації ворожого особового складу та два удари - по ЗРК противника.

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"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника", - зазначають у Генштабі.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Українські військові на лівому березі Дніпра в Херсонській області успішно утримують новий плацдарм протягом близько місяця. Протягом цього періоду Збройні Сили України змогли закріпитися в районі населеного пункту Кринки, повідомляє СNN.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, збройні сили України ведуть масштабні військові операції на лівому березі Херсонської області.

Після прогресу Збройних сил України на лівому березі Дніпра, російські окупанти намагаються відновити свої позиції та посилюють свої формування на Херсонському напрямку. Росія, перебазовує більше своїх військових підрозділів в південні регіони України.

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війна в Україні ЗСУ Херсонська область
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