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Нова тактика ворога: росіяни перейшли в наступ із технікою - офіцер Нацгвардії

Юрій Берендій
17 листопада 2023, 22:44
В ЗСУ зазначили, що окупанти почали використовувати нову тактику для ведення бойових дій на Бахмутському напрямку.
Бахмут, ВСУ, война
Росіяни змінили тактику на Бахмутському напрямку - офіцер Нацгвардії / Колаж Главред, фото: mil.in.ua, ua.depositphotos.com

Бахмутський напрямок продовжує залишатися одним із найбільш напружених на фронті. Російські війська намагаються утворити оборонні рубежі та закріпити свої позиції на північному фланзі, в той час як на південному частині армія РФ протистоїть просуванню Збройних сил України. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.live) розповів майор Національної гвардії начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний.

"Поблизу Кліщіївки, Андріївки та Кордюмівки ворогу це частково вдається завдяки щільному мінутуванню. На один метр квадратний там припадає до 2-3, а той 4-х мін різного застосування: від протитанкових до протипіхотних", – розповів військовий.

Він також зазначив, що обстановка також залежить від так званих "м’ясних" штурмів, в яких російські сили "активно використовують бронетехніку", включаючи танки, що знаходяться в захищених вогневих позиціях, тактичну та армійську авіацію. Також Нагорний уточнив, що на цьому напрямку російська армія використовує FPV-дрони та артилерію.

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"Нова тактика противника – це застосування квадрокоптерів для мінування під’їзних логістичних шляхів вночі, аби зменшити постачання на передній край", – зазначив начальник штабу.

Бойові дії на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, майор Нацгвардії Денис Нагорний начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" повідомив, що ворожі сили намагаються прорвати оборону ЗСУ, начиняючи власну техніку вибухівкою.

Збройні сили України фіксують стрімке зростання новомобілізованих російських підрозділів в районі Бахмуту.

Російські війська намагаються захопити місто Авдіївка в Донецькій області, використовуючи значні сили та техніку для активних штурмів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на цьому напрямку спостерігається висока інтенсивність ворожих атак. За його словами, у окупантів великі втрати, і вони втрачають військовослужбовців швидше і в більшому обсязі, ніж це було у Бахмуті.

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