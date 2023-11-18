Окупанти змогли просунутися на 2 напрямках: в ISW описали ситуацію на фронті

Російські загарбники змогли незначно просунутися вперед на Донеччині та у Запорізькій області.

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Російські окупанти змогли просунутися на 2 напрямках/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російська окупаційна армія у п’ятницю, 17 листопада, вела наступ під Авдіївкою у Донецькій області й змогла незначно просунутися вперед. Крім цього, було підтверджено, що окупанти вели наступ на схід від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Зазначається, що аналітики геолокували опубліковані 16 листопада кадри, які доводять, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки на Донеччині.

У той же час в Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські окупанти безуспішно атакували біля селища Керамік (14 км на північний схід від Авдіївки), а також біля Степового та Авдіївки, на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і на південь від Тоненького (6 км на захід від Авдіївки).

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Також військовий блогер країни-агресорки Росії зазначав, що російські сили провели невдалу атаку біля села Первомайське на Донеччині, яке розташоване за 10 км на південний захід від Авдіївки.

У п’ятницю, 17 листопада, російські окупанти проводили обмежений наступ поблизу адмінмежі Донецької та Запорізької областей і підтвердили наступ.

Аналітики зазначають, що опубліковані 16 листопада геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на схід від Урожайного у Запорізькій області (9 км на південь від Великої Новосілки). Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти провели невдалий штурм поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Також аналітики ISW розповіли, що українські військові проводили наступальні операції біля Бахмута на Донеччині та підтвердили наступ 17 листопада. Крім цього, захисники України продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та здійснили незначне підтверджене просування.

В ISW зазначили, що, як повідомляли російські джерела, 17 листопада захисники України продовжували наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ почали наступ на Горлівку. За словами військового експерта Романа Світана, ЗСУ вдалось просунутись на Горлівському напрямку і зайняти позиції, які росіяни утримували ще з 2016 року.

В Генштабі ЗСУ повідомили про успіх під час операції на лівому березі Дніпра. Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію щодо обстановки на фронті. Там зазначили, що операція на лівому березі Херсонщини триває.

Нагадаємо, офіцер Нацгвардії Денис Нагорний зазначав, що у росіян нова тактика – вони перейшли в наступ із технікою. У ЗСУ зазначили, що окупанти почали використовувати нову тактику для ведення бойових дій на Бахмутському напрямку.

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