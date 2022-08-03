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Садиста вирахували: Лубінець розповів про окупанта, який кастрував полоненого ЗСУ

3 серпня 2022, 20:27

У Мережі вирахували виконавця злочину. Також вдалося знайти всі його дані, включаючи адресу і номери телефонів.

кастрація, садист
Військовий РФ-садист / скріншот

Правоохоронці встановлюють особи російських окупантів, причетних до злочинів проти українців, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, нещодавно з'явилося відео, як окупанти знущаються над нашим полоненим солдатом, а потім його вбивають.

У Мережі вирахували виконавця злочину. Також вдалося знайти всі його дані, включаючи адресу і номери телефонів.

"Мені повідомили, що в той же день, коли були розміщені ці фото і відео, було відкрито кримінальне провадження, і ця людина була встановлена вже до кінця дня. Всі докази зібрані, триває процес передачі цих матеріалів в міжнародні інстанції", - розповів Лубінець.

Нагадаємо, днями в мережі з'явилося моторошне відео, на якому російські солдати знущаються над полоненим українцем. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії.

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