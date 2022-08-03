Садиста вирахували: Лубінець розповів про окупанта, який кастрував полоненого ЗСУ

У Мережі вирахували виконавця злочину. Також вдалося знайти всі його дані, включаючи адресу і номери телефонів.
Правоохоронці встановлюють особи російських окупантів, причетних до злочинів проти українців, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, нещодавно з'явилося відео, як окупанти знущаються над нашим полоненим солдатом, а потім його вбивають.
У Мережі вирахували виконавця злочину. Також вдалося знайти всі його дані, включаючи адресу і номери телефонів.
"Мені повідомили, що в той же день, коли були розміщені ці фото і відео, було відкрито кримінальне провадження, і ця людина була встановлена вже до кінця дня. Всі докази зібрані, триває процес передачі цих матеріалів в міжнародні інстанції", - розповів Лубінець.
Нагадаємо, днями в мережі з'явилося моторошне відео, на якому російські солдати знущаються над полоненим українцем. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії.
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