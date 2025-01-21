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"З розгону вдарився в стовп": у ЗСУ розповіли, як захопили солдата КНДР в полон

Маріна Фурман
21 січня 2025, 15:20
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Військові Північної Кореї не налаштовані здаватися в полон.
'З розгону вдарився в стовп': у ЗСУ розповіли, як захопили солдата КНДР в полон
ЗСУ захопили в полон північнокорейського військового / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, militaryarms.ru

Коротко:

  • Українські бійці взяли в полон північнокорейського військового на Курщині
  • Солдат КНДР намагався вкоротити собі віку
  • Загалом військові Північної Кореї не налаштовані здаватися в полон

Українські військові розповіли, як на Курщині в РФ захопили північнокорейського солдата, який готовий був звести рахунки з життям самостійно, ніж здатися в полон. Відео з подробицями успішної операції опублікувала 95-та ОДШБр у Facebook.

За словами українських бійців, все почалося з ранкового штурму, який тривав до вечора.

відео дня

"По рації був відданий наказ посилити пильність у тому напрямку, де ми дислокувалися. Ми підпустили їх впритул. Нам дуже допомагали наші дрони, добре відпрацьовував міномет. Ми на своїй позиції утримували і вели бій, допоки не підійшла наша підтримка. І вони (солдати КНДР - ред.) зрозуміли, що продавити нас у них не вийде, і вони почали відходити", – розповів український захисник.

Згодом ворожий штурм затих, проте оператор БпЛА повідомив, що неподалік рухається якесь тіло, та сказав перевірити, хто це. ЗСУ побачили, що це солдат з КНДР.

"У нього на броні була граната, ніж і ковбаса. Він був поранений. Ми показали йому напрямок, щоб він прямував за нами, у нас було завдання доправити його на точку. Коли наше авто наблизилось, він почав боятися... Військовий полонений з КНДР з усього розгону вдарився головою в стовп… Не налаштовані вони здаватися в полон. Вони відходять до кінця. І стараються протриматись. Бувало, що побратими розказували, що північнокорейські військові підірвали себе, коли вже не могли відходити", – поділилися деталями українські бійці.

Захисники додають, що на відміну від російських військ, які своїх можуть залишити без підтримки, військові КНДР стараються своїх забирати. Воюють вони наполегливо та швидко, в основному там спортивні молоді хлопці.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

ЗСУ взяли в полон перших північнокорейських солдатів - що відомо

Як писав Главред, на початку січня стало відомо, що ЗСУ вперше взяли в полон солдатів КНДР у Курській області Росії. Один з них мав при собі російський військовий квиток, виданий у 2024 році.

Згодом зʼясувалося, що Сеул готує Києву несподівану пропозицію щодо полонених солдатів КНДР. З відповідною заявою виступив представник МЗС Південної Кореї Лі Чже Вонг. При цьому він пояснив, що Сеул розглядає всіх людей, які живуть на Корейському півострові, як громадян своєї країни.

Крім цього, в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР. Поранений північнокореєць спочатку погрожував гранатою, але потім здався.

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