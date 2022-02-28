РФ хотіла захопити ключові міста України за два дні, але Путіну дали недостовірні дані - розвідка

Бліцкриг Путіна з тріском провалився / скріншот

Російська армія планувала захопити ключові міста України за два дні війни. Йдеться про Харків, Херсон та Київ.

Бліцкриг Путіна з тріском провалився, адже за п'ять діб українська армія відбила всі атаки ворога по цих містах, повідомляють у розвідці ЗСУ, пише "УНІАН".

За даними розвідки, плани росіян не вдалося реалізувати, оскільки розвідка РФ надала Путіну недостовірні дані про міць Збройних сил України.

Українські розвідники також заявили, що РФ витрачає на війну з Україною 20 млрд доларів щодня.

читайте такожУ Харкові під обстріл Градами потрапила ціла сім'яРаніше ми повідомили, що жителі Городні заблокували рух російської військової техніки, яка рухалися до обласного центру. Місцеві жителі зупинили окупантів і перегородили їм дорогу. Ті змушені були їхати назад у бік Сеньківки, звідки до цього приїхали.

У Корюківці на Чернігівщині місцеві жителі вийшли з громадою і зупинили рух військ окупантів РФ. Колона військових підрозділів через це вийшла з міста.

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