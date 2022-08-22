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Україна впритул підійшла до переломного моменту: Жданов розповів, що потрібно для розгрому Росії

22 серпня 2022, 08:57

РФ ще може собі дозволити вести війну з тією ж інтенсивністю, що і останні півроку. При цьому захоплювати нові території окупанти вже не в змозі.

Війна в Україні, Олег Жданов
Від чого залежить перелом у війні в Україні, розповів Олег Жданов / Фото УНІАН, Reuters

Війна в Україні підійшла до переломного моменту впритул, але він поки ще не настав. Перелом почався тоді, коли захисники України зупинили наступ російських військ. При цьому контрнаступ ЗСУ повністю залежить від західних партнерів, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в коментарі Главреду.

За його словами, якщо Україні дадуть необхідну кількість озброєнь, то далі мова піде про корінний перелом у війні, про контрнаступ, вихід на кордони 1991 року і підписання договору про співіснування з РФ.

Жданов додав, що країна-агресорка поки що ще може собі дозволити вести війну з тією ж інтенсивністю, що і останні півроку. При цьому просуватися вперед і захоплювати нові території на сьогоднішній день окупанти вже не в змозі.

"Ми ж можемо переломити ситуацію лише за рахунок підвищення бойового потенціалу нашої армії. Людський ресурс у нас є, бажання воювати теж є, а от зі зброєю – проблема. Якщо нам нададуть зброю, ми будемо рости в бойовому відношенні, і тоді чаша терезів хитнеться в нашу сторону в плані вогневих і бойових можливостей ЗСУ", - зазначив військовий експерт.

Жданов вважає, що найближчим часом відбудуться зміни на фронті в плані розгрому російських військ.

"Тому що ми, навіть за допомогою наявного озброєння, можемо завдавати вогневого ураження противнику, заганяти його в пастки і нав'язувати йому свою війну. Сьогодні саме ми нав'язуємо Російській Федерації порядок ведення війни, а це дуже важливо", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, аналітики Американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 22 серпня відзначили, що наступ Росії на сході України вичерпав свій обмежений імпульс, який окупанти набрали наприкінці липня, та, ймовірно, досяг своєї кульмінації. Загарбники демонструють постійну нездатність перетворювати невеликі тактичні успіхи в так звані оперативні. Окупанти не зможуть захопити більше території в найближчі місяці, якщо ситуація не буде розвиватися непередбаченим чином.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак заявив, що вихід України на позиції 24 лютого 2022 року є найприйнятнішим для Заходу сценарієм. Імовірно, такий варіант розвитку подій обговорювався і був узгоджений з Києвом. Якщо так станеться, буде капітуляція Володимира Путіна з подальшим його усуненням від влади. Новий президент Росії напевно шукатиме можливість побудови компромісів, і тоді з'явиться ймовірність переговорів щодо Криму і Донбасу. Однак захоплений півострів, разом з Донецькою і Луганською областями, можна буде повернути і військовим шляхом, у разі військової поразки Москви.

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