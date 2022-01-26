З якого віку і до скількох років можна робити пластичну операцію: хірург пояснив всі нюанси

Пластична хірургія складається з двох основних напрямків - реконструктивної та естетичної. Першу можна робити навіть у віці декількох місяців.
Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, з якого віку можна робити пластичну операцію і чи є обмеження.
За його словами, велику роль відіграє не вік, а фінансові можливості пацієнта. Деякі люди вирішують зробити пластичну операцію дуже пізно - близько 60 років. Але останнім часом аудиторія, яка звертається до пластичних хірургів в Україні, значно омолодилася, сказав Слоссер під час чату на Главреді.
До скількох років можна робити пластичну операцію
"Верхнього вікового порогу немає, все залежить від стану здоров'я людини. Втім, часом і молоді люди мають захворювання, з якими виконати пластичну операцію важко або неможливо. Тому більша увага приділяється не віку, а стану здоров'я", - пояснив лікар.
Чи можна робити пластичні операції дітям
За словами Слоссера, пластичні операції роблять і дітям. Якщо є показання, то її можна зробити навіть у віці декількох місяців.
Йдеться про реконструктивну хірургію, тобто про операції, які проводяться для усунення проблем, що заважають дітям розвиватися. Наприклад, це можуть бути вроджені патології в області губи.
"Такі операції робляться в дуже ранньому віці - коли дитині буквально кілька місяців-рік", - розповів Слоссер.
Найпопулярніша пластична операція для дітей
З естетичних операцій, які робляться дітям, найпопулярніша – пластика вух. Її роблять при відстовбурченості вух, лапоухості.
"У багатьох країнах така операція вважається реконструктивною, тому що діти з такою особливістю часто мають психологічний дисбаланс в колективі, їм буває важко. Тому така операція - це не примха, а необхідність", - зазначив хірург.
Яка різниця між пластичною та реконструктивною хірургією
Слоссер пояснив, що пластична хірургія складається з двох основних напрямків - реконструктивного та естетичного. Естетична хірургія – це пластика грудей, носа, повік, коригування вікових змін тощо. Реконструктивна хірургія - це усунення вроджених патологій, наслідків опіків, травм, а також відновлення правильної роботи функцій та зовнішнього вигляду тіла.
"Ця область (реконструктивна хірургія, - ред.) набагато ширша і необхідніша нашому суспільству. Тому не варто розцінювати пластичного хірурга виключно як людину, яка збільшує груди, коле губи та інше, оскільки це далеко не так", - резюмував фахівець.
Як повідомляв Главред, раніше пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, чи робила Юлія Тимошенко пластичні операції.
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