З якого віку і до скількох років можна робити пластичну операцію: хірург пояснив всі нюанси

Дмитро Слоссер назвав найпопулярнішу пластичну операцію для дітей / колаж УНІАН, pixabay

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, з якого віку можна робити пластичну операцію і чи є обмеження.

За його словами, велику роль відіграє не вік, а фінансові можливості пацієнта. Деякі люди вирішують зробити пластичну операцію дуже пізно - близько 60 років. Але останнім часом аудиторія, яка звертається до пластичних хірургів в Україні, значно омолодилася, сказав Слоссер під час чату на Главреді.

До скількох років можна робити пластичну операцію

"Верхнього вікового порогу немає, все залежить від стану здоров'я людини. Втім, часом і молоді люди мають захворювання, з якими виконати пластичну операцію важко або неможливо. Тому більша увага приділяється не віку, а стану здоров'я", - пояснив лікар.

Чи можна робити пластичні операції дітям

За словами Слоссера, пластичні операції роблять і дітям. Якщо є показання, то її можна зробити навіть у віці декількох місяців.

Йдеться про реконструктивну хірургію, тобто про операції, які проводяться для усунення проблем, що заважають дітям розвиватися. Наприклад, це можуть бути вроджені патології в області губи.

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"Такі операції робляться в дуже ранньому віці - коли дитині буквально кілька місяців-рік", - розповів Слоссер.

Найпопулярніша пластична операція для дітей

З естетичних операцій, які робляться дітям, найпопулярніша – пластика вух. Її роблять при відстовбурченості вух, лапоухості.

"У багатьох країнах така операція вважається реконструктивною, тому що діти з такою особливістю часто мають психологічний дисбаланс в колективі, їм буває важко. Тому така операція - це не примха, а необхідність", - зазначив хірург.

Яка різниця між пластичною та реконструктивною хірургією

Слоссер пояснив, що пластична хірургія складається з двох основних напрямків - реконструктивного та естетичного. Естетична хірургія – це пластика грудей, носа, повік, коригування вікових змін тощо. Реконструктивна хірургія - це усунення вроджених патологій, наслідків опіків, травм, а також відновлення правильної роботи функцій та зовнішнього вигляду тіла.

"Ця область (реконструктивна хірургія, - ред.) набагато ширша і необхідніша нашому суспільству. Тому не варто розцінювати пластичного хірурга виключно як людину, яка збільшує груди, коле губи та інше, оскільки це далеко не так", - резюмував фахівець.

Як повідомляв Главред, раніше пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, чи робила Юлія Тимошенко пластичні операції.

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