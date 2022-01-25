"Грандіозний масштаб": пластичний хірург розповів, як Путіну роками переробляли обличчя

Володимир Путін вдавався до допомоги пластичних хірургів / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін вдавався до допомоги пластичних хірургів, а за його станом стежать цілі науково-дослідні інститути.

Про це під час чату на Главреді повідомив пластичний хірург, Заслужений лікар України Дмитро Слоссер.

Він зазначив, що російський лідер має необмежені фінансові можливості для того, щоб не тільки виглядати свіже, але і для того, щоб продовжувати своє життя абсолютно новими способами.

"Якщо у Януковича була окрема плантація, на якій вирощувалися продукти конкретно до його "імператорського столу", то у Путіна подібні речі мають грандіозний масштаб. Думаю, що на Путіна працюють цілі науково-дослідні інститути, які регулярно проводять обстеження, стежать за станом його здоров'я і постійно організовують масажі, фітнес і т.д", - пояснив фахівець.

Переробили ніс, повіки та підборіддя

Слоссер також підкреслив, що тільки цим все не обмежується, і Путіну однозначно робили пластичні операції.

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"По-перше, змінилася форма щелепи Путіна - безвольне підборіддя стало більш пропорційним. По-друге, естетично змінилася форма носу. По-третє, була проведена пластика повік. Згадайте, як колись на Красній площі у Путіна сльозилися очі: це були не сльози розчулення – така надмірна сльозотеча буває після операції блефаропластики", - пояснив Слоссер.

Також експерт зазначив, що Путіну однозначно вводили і вводять величезні обсяги філерів і препарати гіалуронової кислоти в райони скул та щік.

читайте також"Прекрасна робота": хірург оцінив пластику обличчя Юлії Тимошенко"Це помітно хоча б по тому, що обсяги обличчя разюче відрізняються від тих, що ми бачили тоді, коли Путін тільки "зійшов на престол". Тобто зміни, що відбулися, очевидні. Правда, все це намагаються виробляти малоінвазивними техніками, крім століття. Відомо навіть, в якій країні Путін робить пластичні операції. Його друг Берлусконі першим подав йому приклад, як потрібно виглядати керівнику держави", - підсумував пластичний хірург.

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