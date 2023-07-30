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У Криму прогриміли потужні вибухи: окупанти поскаржилися на атаку десятків БПЛА

Олексій Тесля
30 липня 2023, 08:43 оновлено 30 липня, 08:48
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Крим атакували 25 безпілотників літакового типу, стверджують у міноборони РФ.
Крим
У районі Тарханкута гриміли сильні вибухи / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Google/maps

Серія нових вибухів прогриміла в захопленому Росією Криму у ніч на неділю, 30 липня.

Окупанти РФ заявили про роботу протиповітряної оборони щодо нібито десятків безпілотників. Про це повідомляють РІА Новості з посиланням на міноборони Росії.

При цьому російські військові заявили про те, що атака нібито була організована з боку України.

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У повідомленні підкреслюється, що Крим атакували 25 безпілотників літакового типу.

"16 українських БпЛА знищено вогнем засобів ППО. Ще 9 українських безпілотників придушені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря і в районі мису Тарханкут", — розповіли в міноборони РФ.

Російські окупанти додали, що постраждалих і руйнувань немає.

Раніше Євген Кисельов розкрив сценарій звільнення Криму. Повернення захопленого РФ Криму буде довгим і складним процесом з поєднанням військових і дипломатичних зусиль, який може розтягнутися на роки, заявив журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов.

Раніше Тарас Загородній оцінив сценарій поразок Росії. Україна після виходу на берег Азовського моря отримати можливість завдавати ударів по окупантах країни-агресора Росії в Криму, вважає він.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко раніше сказав, що ЗСУ Крим звільнять швидше, ніж Донецьку і Луганську області. За його словами, Донбас важче звільняти, тому що він географічно знаходиться ближче до території агресора Росії.

Інші новини:

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