Гігантський вибух і клуби диму: у Криму підірвано ЗРК С-400 РФ разом з окупантами

Внаслідок вибуху повністю знищено установку С-400, ракети та особовий склад окупантів.

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В Оленівці знищено С-400 РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

В результаті потужного вибуху в середу вранці, 23 серпня, в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони РФ в Telegram. Також публікується відео "бавовни" на окупованому півострові.

"23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", - розповіли українські військові розвідники.

відео дня

Підкреслюється, що в результаті вибуху повністю знищена сама установка, встановлені на ній ракети і особовий склад.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - додали в ГУР.

Дивіться відео - у Криму підірвано комплекс С-400:

Знищення комплексу з-400 в Криму / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що у Криму підірвано ракетний комплекс і РЛС окупантів РФ. Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.

Нагадаємо, боєць УДА зробив прогноз: Крим звільнятиметься війною, а РФ розвалиться. Країна-агресор Російська Федерація у своєму нинішньому форматі довго не проіснує, вважає заступник командира батальйону "Арей" Уда Сергій Жеребило.

Раніше в ОК Південь відреагували на вибухи в Криму та Новоросійську. Наталія Гуменюк не виключає, що нічні події в Новоросійську - це провокація країни-агресора Росії.

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