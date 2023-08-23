Гігантський вибух і клуби диму: у Криму підірвано ЗРК С-400 РФ разом з окупантами

В результаті потужного вибуху в середу вранці, 23 серпня, в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони РФ в Telegram. Також публікується відео "бавовни" на окупованому півострові.
"23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", - розповіли українські військові розвідники.
Підкреслюється, що в результаті вибуху повністю знищена сама установка, встановлені на ній ракети і особовий склад.
"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - додали в ГУР.
Дивіться відео - у Криму підірвано комплекс С-400:
Раніше повідомлялося про те, що у Криму підірвано ракетний комплекс і РЛС окупантів РФ. Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.
Нагадаємо, боєць УДА зробив прогноз: Крим звільнятиметься війною, а РФ розвалиться. Країна-агресор Російська Федерація у своєму нинішньому форматі довго не проіснує, вважає заступник командира батальйону "Арей" Уда Сергій Жеребило.
Раніше в ОК Південь відреагували на вибухи в Криму та Новоросійську. Наталія Гуменюк не виключає, що нічні події в Новоросійську - це провокація країни-агресора Росії.
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