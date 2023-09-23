"Крабова пастка": у ССО розповіли про точний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Бійці ССО передали дані повітряним силам для завдання удару. В цей час в штабі ЧФ РФ проходила нарада керівного складу.

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ССО навели ракети на штаб ЧФ РФ під час наради керівників / Колаж: Главред, фото: скріншот

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі став наслідком кропіткої роботи Сил Спеціальних Операцій та Повітряних сил України.

Як повідомила пресслужба ССО в Telegram, операція називалася "Крабова пастка".

За словами спецпризначенців, зухвала і кропітка робота Сил Спеціальних Операцій дозволила "вчасно і точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в окупованому Севастополі.

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Бійці ССО передали дані повітряним силам для завдання удару.

"Деталі проведеннястануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту. Йдемо далі!", - йдеться у повідомленні.

У ССО розповіли про операцію "Крабова пастка" / Фото: t.me/ukr_sof

Тим часом у Мережі з'явилися супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ до і після точного удару ЗСУ.

Кадри показав у Twitter Брейді Африк - аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва:

Штаб ЧФ РФ у Севастополі до удару / twitter.com/bradyafr

Штаб ЧФ РФ у Севастополі після удару / twitter.com/bradyafr

Удари по Севастополю 22 вересня

22 вересня ЗСУ завдали щонайменше два ракетні удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки частина будівлі обрушилася.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українська армія завдала успішного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про поранених і загиблих в Міноборони РФ не повідомляли, хоча атаку ЗСУ і підтвердили. У відомстві Шойгу стверджують, що лише один військовослужбовець ЗС РФ зник безвісти.

Тим часом глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

Серед поранених - командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, він у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков - без свідомості.

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