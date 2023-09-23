"Крабова пастка": у ССО розповіли про точний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі став наслідком кропіткої роботи Сил Спеціальних Операцій та Повітряних сил України.
Як повідомила пресслужба ССО в Telegram, операція називалася "Крабова пастка".
За словами спецпризначенців, зухвала і кропітка робота Сил Спеціальних Операцій дозволила "вчасно і точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в окупованому Севастополі.
Бійці ССО передали дані повітряним силам для завдання удару.
"Деталі проведеннястануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту. Йдемо далі!", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у Мережі з'явилися супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ до і після точного удару ЗСУ.
Кадри показав у Twitter Брейді Африк - аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва:
Удари по Севастополю 22 вересня
22 вересня ЗСУ завдали щонайменше два ракетні удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки частина будівлі обрушилася.
Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українська армія завдала успішного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Про поранених і загиблих в Міноборони РФ не повідомляли, хоча атаку ЗСУ і підтвердили. У відомстві Шойгу стверджують, що лише один військовослужбовець ЗС РФ зник безвісти.
Тим часом глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.
Серед поранених - командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, він у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков - без свідомості.
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