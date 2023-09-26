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Удар по штаб ЧФ РФ у Севастополі допомогли завдати російські офіцери - Kyiv Post

Анна Ярославська
26 вересня 2023, 08:49 оновлено 26 вересня, 08:57
Нездатність Москви вчасно виплачувати зарплату своїм військовослужбовцям зіграла ключову роль в ракетному ударі по Севастополю 22 вересня.
Вибух у Севастополі
ЗМІ з'ясували несподівані деталі удару ЗСУ по штабу ЧФ РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Офіцери ВМФ країни-агресора Росії "зливали" Україні інформацію про місцезнаходження та діяльність своїх командирів в обмін на грошову винагороду. Нездатність Москви вчасно виплачувати зарплату своїм військовослужбовцям зіграла ключову роль в ракетному ударі по штаб-квартирі Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Про це пише Kyiv Post з посиланням на партизанський рух українців і кримських татар Атеш.

За словами джерела видання, затримки з виплатами зарплат самі по собі не змушують російських окупантів йти проти кремлівського режиму. Ті, хто їм допомагає, також вважають, що Росія веде злочинну війну, яку потрібно припинити.

"Але матеріальна винагорода лише допомагає їм ухвалити рішення про співпрацю з рухом Атеш, вона служить додатковим стимулом", - додав він.

відео дня

Скільки грошей отримали інформатори серед окупантів, не уточнюється. Але нібито йдеться про таку суму, яка була достатньою для "покриття ризиків" для офіцерів та їхніх сімей. За словами партизан, йдеться про російських офіцерів, які мають доступ до "спільної діяльності командування Чорноморським флотом РФ".

Вибухи в штабі ЧФ РФ в Севастополі

22 вересня ЗСУ завдали щонайменше два ракетні удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки частина будівлі обрушилася.

Удар по штабу ЧФ у Севастополі міг бути завданий ракетами вітчизняної розробки або зброєю, переданою західними партнерами.

Глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

Серед поранених - командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, він у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков знаходиться без свідомості.

Пресслужба ССО повідомила, що операція в Севастополі називалася "Крабова пастка". За словами спецназівців, зухвала і кропітка робота Сил Спеціальних Операцій дозволила "вчасно й точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в окупованому Севастополі. Бійці ССО передали дані повітряним силам для завдання удару.

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