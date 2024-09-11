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Залишилась лише пляма: російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму

Руслана Заклінська
11 вересня 2024, 18:14
287
Російський винищувач Су-30СМ не повернувся на базу після ​пусків ракет Х-31П по Одещині, пише "Кримський вітер".
Залишилась лише пляма: російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму
Біля Севастополя зник російський Су-30 / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, t.me/Crimeanwind

В ніч на 11 вересня неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Він виконував пуски ракет Х-31П по Одещині. Про це повідомив моніторинговий проект "Кримський вітер".

За даними проекту, Су-30СМ разом із Су-35 перебував над морем на північ від Севастополя, де проводив пуски ракет Х-31П по території материкової України. Після запуску 4 з 6 ракет Су-30СМ раптово зник з радарів.

Винищувач, який базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край РФ), не повернувся на базу. Інцидент з Су-30СМ стався близько 23.42.

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На місці зникнення літака, приблизно за 63 км від Залізного Порту, тривають рятувально-пошукові роботи. В пошуковій операції задіяні вертольоти Мі-8, Ка-27 та АН-26 з аеродрому ЧФ РФ у Качі.

"У квадраті, показаному на карті, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, у тому числі крило. Підняти нічого не змогли", - розповів "Кримський вітер".

Залишилась лише пляма: російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму
Місце, де міг впасти російський Су-30 / Фото: t.me/Crimeanwind

На борту Су-30СМ, який зник над морем, були два російські льотчики в званні капітана. Є ймовірність, що обидва члени екіпажу могли не вижити.

Що відомо по Су-30?

Су-30 (за кодифікації НАТО — Flanker-C) — радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4. Розроблений на основі Су-27УБ. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.

На відміну від Су-27УБ, Су-30 здатний виконувати бойові дії, пов'язані з великою дальністю і тривалістю польоту і ефективним управлінням групою винищувачів, пише Вікіпедія.

Ліквідація російських літаків - останні новини

Нагадаємо, 28 серпня військові 28-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку Донбасу. Літак намагався атакувати позиції Сил оборони України, але був знищений влучним пострілом з ПЗРК.

Також українські захисники знищили російський Су-34 у Курській області. Літак ліквідували під час виконання бойового завдання зенітники Повітряних Сил ЗС України.

Як повідомляв Главред, в результаті нічної атаки 22 серпня на авіабазу "Маринівка" зафіксоване влучання по ангару з авіаційним озброєнням, що могло спричинити втрати у бойовій авіації росіян. Супутникові знімки показують серйозні пошкодження території аеродрому, зокрема розтрощені ангари. Експерти припускають, що внаслідок атаки міг бути знищений один Су-34 і пошкоджений ще один.

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