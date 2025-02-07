Над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ: застосували експериментальну зброю

Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.

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ЗСУ знищила КАБ РФ / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, Вікіпедія

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ЗСУ уразили авіабомбу над Запоріжжям

Проти бомби РФ застосували експериментальну зброю

У Повітряних силах Збройних силах України підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі.

"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження", - сказав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для РБК-Україна. відео дня

Він зауважив, що керовані авіаційні бомби бувають різних типів, з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО - тобто вони запускають ці бомби з дистанції.

Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи. Також заявили про використання експериментальної зброї.

"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід - як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", - розповів він.

Однак у Повітряних силах не уточнили, у який спосіб вдалось уразити авіабомбу, яка вчора була збита над Запоріжжям.

Що відомо про КАБ / Інфографіка: Главред

Атака Росії по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 7 лютого від повітряної атаки РФ постраждали три області. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що станом на 09:00 відомо, що було збито 81 ударний дрон і безпілотники інших типів у 13 українських областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів по семи областях. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил Збройних сил України виявлено та здійснено супровід 165 повітряних цілей противника. Значна частина ракет через активну протидію Сил оборони не досягла своїх цілей.

5 лютого Росія запустила дрони-камікадзе по Києву. Сталов відомо, що в Києві після оголошення тривоги пролунали вибухи. Перед цим зафіксували рух ворожих ударних дронів у напрямку столиці, а мешканців попередили про можливу роботу сил ППО.

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