Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ: застосували експериментальну зброю

Юлія Закрепа
7 лютого 2025, 13:00оновлено 7 лютого, 13:36
1122
Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.
Над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ: застосували експериментальну зброю
ЗСУ знищила КАБ РФ / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Головне із матеріалу:

  • ЗСУ уразили авіабомбу над Запоріжжям
  • Проти бомби РФ застосували експериментальну зброю

У Повітряних силах Збройних силах України підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі.

"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження", - сказав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для РБК-Україна.

відео дня

Він зауважив, що керовані авіаційні бомби бувають різних типів, з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО - тобто вони запускають ці бомби з дистанції.

Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи. Також заявили про використання експериментальної зброї.

"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід - як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", - розповів він.

Однак у Повітряних силах не уточнили, у який спосіб вдалось уразити авіабомбу, яка вчора була збита над Запоріжжям.

Над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ: застосували експериментальну зброю
Що відомо про КАБ / Інфографіка: Главред

Атака Росії по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 7 лютого від повітряної атаки РФ постраждали три області. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що станом на 09:00 відомо, що було збито 81 ударний дрон і безпілотники інших типів у 13 українських областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів по семи областях. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил Збройних сил України виявлено та здійснено супровід 165 повітряних цілей противника. Значна частина ракет через активну протидію Сил оборони не досягла своїх цілей.

5 лютого Росія запустила дрони-камікадзе по Києву. Сталов відомо, що в Києві після оголошення тривоги пролунали вибухи. Перед цим зафіксували рух ворожих ударних дронів у напрямку столиці, а мешканців попередили про можливу роботу сил ППО.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя ЗСУ авіабомба Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Штормові пориви вітру і морози: українців попередили про небезпечну погоду

Штормові пориви вітру і морози: українців попередили про небезпечну погоду

14:21Синоптик
Над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ: застосували експериментальну зброю

Над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ: застосували експериментальну зброю

13:00Україна
Захід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - Пономарьов

Захід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - Пономарьов

12:10Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Влупила з новою силою: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Влупила з новою силою: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Гороскоп на завтра 8 лютого: Овнам - успіх, Ракам - неймовірний прибуток

Гороскоп на завтра 8 лютого: Овнам - успіх, Ракам - неймовірний прибуток

"Уже купили квитки": Максим Галкін зробив гучну заяву

"Уже купили квитки": Максим Галкін зробив гучну заяву

Долар пішов в круте піке: банкір розповів, яким буде курс валют до 16 лютого

Долар пішов в круте піке: банкір розповів, яким буде курс валют до 16 лютого

Давно забутий, але такий смачний салат: рецепт із СРСР за 5 хвилин

Давно забутий, але такий смачний салат: рецепт із СРСР за 5 хвилин

Останні новини

14:21

Штормові пориви вітру і морози: українців попередили про небезпечну погоду

14:13

"У важкому стані": популярний російський актор потрапив у ДТП

13:38

Як відмити витяжку від жиру без подряпин: існує легкий 30-секундний спосіб

13:35

Армія РФ втрачає солдатів із КНДР: у Міноборони України розкрили деталі

13:27

У ТЦК на Буковині помер 32-річний чоловік: подробиці

Трамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - ФесенкоТрамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - Фесенко
13:23

Чому у собаки мокрий ніс: ветеринар розкрив неочікувані факти

13:00

Над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ: застосували експериментальну зброю

12:36

Троянди та півонії пишно цвістимуть: як використовувати кавову гущу як добривоВідео

12:26

Чи можна прати рушники одночасно з одягом: відповідь здивує багатьох

Реклама
12:23

Орбана чи Фіцо: чи змусить Путін "свиту" в Європі підтримати РФ на переговорах

12:10

Захід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - Пономарьов

12:09

Тіла діставали з-під завалів: Росія завдала удару КАБами по житловому будинкуФото

12:05

Де і коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2025

11:59

На фронті росіяни не припиняють масові штурми: військові назвали найважчий напрямок

11:58

Морози посиляться, буде -12 градусів: Україну накриває антициклон Elvira

11:13

Як перетворити пельмені на кулінарний шедевр: простий рецепт неймовірної страви

11:12

Лакшері шопінг під час війни: Остапчук вигуляв дружину в луці за 120 тисяч

11:05

Одне рішення США доб’є РФ і Китай: війна може закінчитися швидше, ніж здається

11:00

Зупинити Путіна можна лише за однієї умови – британський генерал

10:48

Китайський гороскоп на завтра 8 лютого: Мавпам - гнів, Тиграм - осуд

Реклама
10:28

Збито 81 ворожий дрон зі 112: від повітряної атаки РФ постраждали три області

10:24

Здогадуються лише одиниці: чому губки для миття посуду різного кольору

10:10

ЗСУ прорвали оборону росіян в Курській області до 5 км углиб - ISW

10:10

"Я тебе мучу": Тіна Кароль відкинула відомого українського шоумена

09:48

Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб змусити її зупинити війну – Келлог

09:32

Розмова Трампа і Путіна: Фесенко сказав, що лідери могли обговорити без УкраїниВідео

09:17

Батьки могли не знати: чому в СРСР дітям змінювали дату народження

08:55

"Бачимося щодня": Олександру Терену приписують новий роман

08:49

Аварійні відключення світла ввели у 8 областях: де не буде електроенергії

08:29

Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні

08:10

Про перемовини, заморозку і "Росія повернеться"Погляд

07:54

Прийшов потужний арктичний антициклон: де в Україні буде найхолодніше

07:25

Хто був на вулиці: треба розгадати загадку всього за 5 секунд

06:55

Більшість росіян підтримує війну РФ в Україні - ISW

06:10

Хто стоїть за вибухами біля ТЦК?Погляд

05:58

Гороскоп на завтра 8 лютого: Овнам - успіх, Ракам - неймовірний прибуток

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти овечку

05:05

РФ може погодитися на миротворців із НАТО: Фесенко про несподіваний сценарій

04:35

Що таке "хатня морква": лише одиниці пояснять незвичайний вислівВідео

04:00

Більшість водіїв не здогадується: що означає напис ODO на панелі авто

Реклама
03:52

Дуже складні і вперті: 3 найбільш неслухняних знаки зодіакуВідео

03:31

Чому Україні вигідне припинення вогню, а не мирний договір із РФВідео

02:09

У США вирішили не боротися з олігархами РФ, наближеними до Кремля - ЗМІ

02:00

Перевершив батька: який вигляд має "непублічний" син Джуда Лоу

01:40

Важливий продукт стрімко подешевшає: українців порадували прогнозом

01:09

"Репутаційний треш": Kalush Orchestra відмовилися підтримати збір на дрони

00:05

Влупила з новою силою: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

00:02

"Росія небезпечніша, ніж будь-коли": в BI попередили про загрозу з боку Москви

06 лютого, четвер
23:58

Скільки людей залишилося жити в Україні: демограф дав несподівану відповідь

23:12

Вартість яєць в Україні: експерт сказав, коли ціни на них підуть угору

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти