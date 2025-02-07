Росія начебто запустила 'Орєшніком' по Києву: з'явилася перша реакція України

Росіяни вже не вперше маніпулюють темою "Орєшніка".

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В ЦПД прокоментували удар "Орєшніка" по Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Про що мова:

Forbes написало, що РФ вдруге запустила "Орєшнік" по Україні

В ЦПД спростували інформацію про удар по Києву

Вчора, 6 лютого, з'явилася інформація Forbes з посиланням на блогера та українського військового Кирила Сазонова про те, що Росія могла запустити "Орєшнік" по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на ворожій території. Однак в ЦПД спростували таку інформацію в Telegram.

Як йдеться в повідомленні, матеріал американського видання побудований не на фактичних даних, а лише на припущеннях Сазонова.

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"Сам Сазонов у своєму дописі використав формулювання "ймовірно запустили", "вірогідна ціль – Київ". Це підтверджує, що реальних доказів того, що росіяни запускали "Орєшнік" по Києву, немає. Офіційних підтверджень пуску "Орєшніка" не було ані з українського боку, ані з боку РФ", - йдеться в заяві ЦПД.

"Кедр" / Інфографіка Главред

В ЦПД нагадали, що росіяни вже не вперше маніпулюють темою "Орєшніка", щоби викликати панічні настрої серед українців. Так, вони вже брехали про:

удар "Орєшніком" по Рівненській АЕС;

список "жирних цілей" в Україні;

вдосконалення ядерної доктрини Росії.

"Новини" про запуск "Орєшніка" по Києву лише підіграють ворогу та нагнітають паніку, тож ставтеся до подібної інформації критично", - пише ЦПД.

Інформацію про запуск "Орєшніка" також спростував і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Вчора не було запуску "Орєшніка". Росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим "падінням ракети" також не було", - заявив він в Telegram.

Запуск "Орєшніка" - що відомо

Нагадаємо, перший раз Росія атакувала "Орєшніком" Дніпро - це сталося 21 листопада 2024 року. Тоді внаслідок удару агресор пошкодив будівлі та поранив десятки людей.

А вчора, 6 лютого в Forbes написали, що Росія запустила "Орєшнік" по Україні вдруге. Видання зазначило, що ракета вибухнула на території Росії, не досягнувши мети.

Згодом військовий експерт Петро Черник пояснив, чим можна перехопити ракету "Орєшнік". На жаль, збити ціль не вдасться ні зенітно-ракетним системам MIM-104 Patriot, ні SAMP/T.

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