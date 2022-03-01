Масова здача в полон і саботаж: Пентагон про окупаційні частини РФ

Розбита техніка РФ в Україні / Reuters

Через поганий моральний дух, а також брак палива і продовольства нерідкі випадки масової здачі в полон військових РФ в Україні.

Крім того, російські військові влаштовують саботаж на власних транспортних засобах, щоб уникнути бойових дій, заявив високопоставлений представник Пентагону, пише газета New York Times.

"За словами чиновника, деякі цілі російські підрозділи склали зброю без бою після того, як зіткнулися з дивно жорсткою українською обороною. Значну частину російських військовослужбовців складають молоді призовники, погано навчені і погано підготовлені до повномасштабного штурму. За словами чиновника, в деяких випадках російські військовослужбовці навмисне проробляли дірки в бензобаках своїх машин, імовірно, щоб уникнути бою", - пише газета.

"Ці фактори можуть допомогти пояснити, чому російські сили, в тому числі зловісна 40-мильна (60 км) колона танків і бронетехніки біля Києва, столиці України, в останні день або два майже сповзли, заявили офіційні особи США", - йдеться в статті.

Крім того, за словами представника Пентагону, крім вирішення проблеми нестачі палива, продовольства і запасних частин, російські командири, які очолюють цю бронетанкову колону в напрямку Києва, можливо, також "перегруповують і переосмислюють" свої бойові плани, вносячи корективи на льоту, щоб набрати обертів для "неминучого кидка в найближчі кілька днів, щоб оточити і в кінцевому підсумку захопити столицю".

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"У них є багато потужності", - сказав представник Пентагону, додавши, що 80 відсотків з більш ніж 150 000 російських військовослужбовців, зосереджених на кордонах України, тепер приєдналися до бойових дій.

"Але американські аналітики були вражені "поведінкою, не схильною до ризику" таких великих сил, сказав представник Пентагону. Росія висадила морський десант, щоб захопити Маріуполь, ключове портове місто на Азовському морі, але висадила десант приблизно в 40 милях від міста. Це дало російським додатковий час і простір для організації вторгнення, але також дало захисникам міста час на підготовку. Хваленим російським військово-повітряним силам ще тільки належить домогтися переваги в повітрі над Україною, оскільки російським військовим літакам протистоять українські винищувачі, а на подив стійкий і потужний комплекс протиповітряної оборони, від переносних зенітних ракет "Стінгер" до набагато потужнішої зенітної зброї", - цитує представника Пентагону видання.

Україна не піде на територіальний розділ держави. У Києва є три умови - припинення війни, зупинка вогню і виведення російських військ. За жодних варіантів не розглядається можливість перебування на території Української держави військових підрозділів агресора. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

Він сказав про те, що у Києва є три умови по завершенню російсько-українського військового конфлікту.

"Наші Умови прості... загальний тренд такий: припинення війни, припинення вогню і виведення військ", - зазначив Арестович.