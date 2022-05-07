Російські окупанти влаштували терор мирних жителів у Запорізькій області

війська Росії / Reuters

В Запорізькій області російські окупанти на захоплених ними територіях проводять фільтраційні заходи щодо місцевих жителів, перешкоджають евакуації в безпечні регіони України і грабують аграрні підприємства.

Як передає уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, в селищі Чернігівка окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, де вказано, скільки землі має власник, а скільки – в оренді.

Тільки після цього, окупанти нададуть людині ліцензію на обробку землі. В іншому випадку комендант відбере всю невказану в паперах загарбників землю.

"У той же час в Михайлівці російські війська впроваджують свою тимчасову податкову систему для підприємців. Нову реєстрацію за правилами загарбників повинні пройти ті, хто хоче надалі працювати в громаді. Також окупанти запевняють, що зажадали тільки "військовий податок", а всі нові податки підприємці будуть платити тільки в громаду", - повідомила Денісова.

Денісова також повідомила, що в Енергодарі на ТЕС закінчилося вугілля, а організувати його регулярні поставки немає можливості через окупацію. У той же час "влада" загарбників в цьому місті завершила реєстрацію жителів для нібито отримання соціальних виплат. Тепер окупанти почали реєстрацію підприємців. Хто з підприємців цього не зробить, не зможе працювати в Енергодарі.

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Терор і жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях – це військовий злочин, визначений статутом Міжнародного військового трибуналу і Римським статутом Міжнародного кримінального суду, і порушення норм Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни.

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