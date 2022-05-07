Окупанти РФ у Запорізькій області катували і вбили українця: перед смертю він відкрив по них стрілянину

Українського партизана Романа Семененка катували і вбили російські окупанти / facebook.com/mincenko

Російські окупаційні війська в Пологах Запорізької області замучили і вбили патріота України Романа Семененка. Вбивство чоловіка 1975 року було скоєно 4 травня. До вбивства росіяни катували його два дні, щоб вибити інформацію про місцезнаходження його брата-керівника пологівського Нацкорпусу, побратимів і складу зі зброєю. На війні Роман був партизаном, його інформація допомагала ліквідувати російських військових. Перед смертю він привів загарбників до місця, де сам ховав зброю, і відкрив по них вогонь з пістолета Макарова. Загинув від пострілу окупантів у спину. Про це заявив місцевий боєць територіальної оборони Іван Мінченко.

На своїй сторінці соціальної мережі Facebook Мінченко написав, що Роман народився і жив у Пологах. Він міг виїхати з окупованої території, але вирішив доглядати за мамою і допомагати Руху опору. Семененко ефективно працював як партизан. Його відомості допомагали ЗСУ ліквідувати російських військових.

читайте такожРакета вбила, коли втік попередити літніх людей: батько розповів про загибель 14-річного сина в Одесі"Роман народився і навчався в Пологах. Коли була можливість виїхати з окупованої путіноїдами території міста, не погодився – вирішив доглядати за мамою і допомагати Руху опору на місці. Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим знищувати російських зайд", - написав боєць терроборони.

Він розповів, що Романа декілька днів тому викрали о 6:30 ранку. За ним приїхали близько 20 окупантів на бронетехніці. Загарбники два дні катували чоловіка - вибивали інформацію про те, де знаходиться склад зі зброєю і відомості про його старшого брата, який керує пологівським Нацкорпусом.

Партизан не здав брата. Він привів окупантів до місця, де сам ховає зброю, і почав по них стріляти. Загинув від кулі окупанта, випущеної в спину.

"Брата не здав. А окупантів привів до місця, де сам ховав зброю. Там він швидко дістав ПМ і почав розстрілювати рашистів. Загинув від кулі, випущеної в спину", - сказав Мінченко.

Іван Мінченко додав, що до прощання з Романом Семененком пустили тільки маму загиблого. У Романа залишилися дружина і дочка.

Главред повідомляв: СБУ опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта РФ зі своєю дружиною. Він сказав їй, що його товариші за службою вчинили військовий злочин. Загарбники вбили матір, яка йшла з двома дітьми.

Українка розповіла про знущання окупантів на Київщині. Загарбники били і ґвалтували неповнолітніх дівчат і жінок. Тіла деяких зі своїх жертв загарбники вішали на деревах.

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