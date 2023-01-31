Ракетний удар по Сумщині: будівля зруйнована, є постраждалі

В результаті "прильоту" по Шостці в Сумській області постраждали щонайменше дві людини.

Окупанти вдарили ракетою по Сумській облатсі / фото pixabay

Російські окупанти продовжують тероризувати українців. Сьогодні, 31 січня, вони вдарили по Шостці в Сумській області. В результаті "прильоту" є постраждалі. Про це повідомляє Оперативне командування"Північ".

Цілком ймовірно російська ракета потрапила в державне підприємство. Потужний вибух стався близько 18:20.

"Близько 18:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств у м. Шостка (Сумська область) стався вибух. Встановлено, що в промислову будівлю потрапила заздалегідь ракета (інформація уточнюється) пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що постраждали двоє цивільних людей, їх госпіталізували.

Окупанти вдарили ракетою по Сумській області / колаж фото Оперативного командування "Північ"

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, Росія у четвер, 26 січня, масово атакувала Україну ракетами. Країна-агресорка випустила ракети як з авіації, так і з кораблів.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Був "приліт" у Дніпровському районі української столиці. Також у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.

"Прильоти" були також у Вінницькій області та на Одещині. На Вінниччині обійшлося без постраждалих. В Одесі були пошкоджені декілька об’єктів енергетичної інфраструктури, про постраждалих не повідомлялося.

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