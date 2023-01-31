glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракетний удар по Сумщині: будівля зруйнована, є постраждалі

31 січня 2023, 23:26
В результаті "прильоту" по Шостці в Сумській області постраждали щонайменше дві людини.
вибух, ядерний вибух
Окупанти вдарили ракетою по Сумській облатсі / фото pixabay

Російські окупанти продовжують тероризувати українців. Сьогодні, 31 січня, вони вдарили по Шостці в Сумській області. В результаті "прильоту" є постраждалі. Про це повідомляє Оперативне командування"Північ".

Цілком ймовірно російська ракета потрапила в державне підприємство. Потужний вибух стався близько 18:20.

"Близько 18:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств у м. Шостка (Сумська область) стався вибух. Встановлено, що в промислову будівлю потрапила заздалегідь ракета (інформація уточнюється) пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що постраждали двоє цивільних людей, їх госпіталізували.

ракетний удар по Сумській області
Окупанти вдарили ракетою по Сумській області / колаж фото Оперативного командування "Північ"

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, Росія у четвер, 26 січня, масово атакувала Україну ракетами. Країна-агресорка випустила ракети як з авіації, так і з кораблів.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Був "приліт" у Дніпровському районі української столиці. Також у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.

"Прильоти" були також у Вінницькій області та на Одещині. На Вінниччині обійшлося без постраждалих. В Одесі були пошкоджені декілька об’єктів енергетичної інфраструктури, про постраждалих не повідомлялося.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:22

Їм судилося підкорювати вершини: люди з якими іменами приречені на карколомний успіх

31 січня, вівторок
23:59

"Ситуація дуже складна": в ГУР попередили про активну фази війни у наступні два місяціВідео

23:50

"У найближчі два-три тижні": Данілов заявив, що Росія готується до максимальної ескалаціїВідео

23:34

Вибираємо якісний чай: секрети виробників напою, про які ви не знали

23:26

Ракетний удар по Сумщині: будівля зруйнована, є постраждаліВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:05

Як відучити кота дерти диван і шпалери: способи, які швидко допоможуть господареві і вихованцеві

22:49

"Де ви були?": Кадиров накинувся на Україну та Захід, бо нібито не допомогли у чеченській війніВідео

22:39

Гороскоп на лютий 2023 року для Левів: подарунки Всесвіту, криза і хеппі-енд

22:37

Українським військовим урізають виплати з 1 лютого: скільки отримуватимуть ЗСУВідео

Реклама
22:29

"Не засуджуйте мене": вагнерівець, який втік до Норвегії, попросив пробачення в українцівВідео

21:57

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчим часом - Білий дімВідео

21:44

"Лайк, якщо бачиш 200-го": Гордон поділився фото худого і змарнілого пропагандиста Соловйова

21:43

"На тракторі на сафарі поїдуть": Лукашенко зганьбився з подарунком президенту ЗімбабвеВідео

21:33

Сергій Стерненко. Кадиров згадав, як воював за ІчкеріюВідеоблоги

21:16

"Атака буде з усіх боків": астролог назвав дві дати в лютому, коли РФ піде в наступВідео

21:15

Чим витирати пил: 5 засобів, які допоможуть зберегти чистоту і наповнять повітря свіжістю

21:02

Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених протипіхотних мін: в Україні відповілиВідео

20:51

Греція влипла в скандал і відмовилася передавати Україні танки LeopardВідео

20:47

Могла повторити долю батька: названа ймовірна причина смерті Лізи Марі Преслі

20:44

Українська співачка зважилася усиновити дитинуВідео

Реклама
20:30

Гороскоп на лютий 2023 року для Дів: служба в армії, популярність і прибутокВідео

20:14

У Повітряних силах ЗСУ розповли, як росіяни намагаються "кошмарити" Україну та ЄвропуВідео

20:02

Favbet Foundation передав черговий позашляховик для ЗСУ

19:55

Ганьба або звичайна ситуація: чи можна забирати з собою залишки їжі з ресторануВідео

19:20

В Україні відповіли на різку відмову Байдена щодо винищувачів для ЗСУВідео

19:20

Росія хоче влаштувати Бахмут по всій лінії фронтуПогляд

19:16

"Ніколи не буває достатньо": військовий сказав, чи зможе Україна відбити атаки РФВідео

19:07

Що зробити, щоб ногам було тепло взимку: 6 чарівно простих способів зберегти здоров'я

19:07

Племінник Майкла Джексона зіграє його у фільмі від продюсера "Богемської рапсодії"Відео

19:03

Гарний нюдовий манікюр 2023: 5 незрівнянних варіантів, що закохають в себе багатьохФото

18:59

Організатори Євробачення-2023 представили слоган та логотип конкурсу, навіяні УкраїноюВідео

18:38

Пікалов розсмішив старою історією, як Зеленський вітав його з днем народження

18:32

Не тільки Донбас: у ЗСУ назвали регіони, які знаходяться в небезпеці через наступ РФВідео

18:22

Їх було мінімум 10: Буданов розповів про жорсткі спроби замаху на нього - The Washington PostВідео

18:21

Росія стягує ресурси: військовий ЗСУ відверто розповів, що відбувається у ВугледаріВідео

18:08

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю Україні

18:05

"Варто запастися терпінням": астролог попередив про стресовий повний Місяць 5 лютогоВідео

17:52

Ухилення від мобілізації: юристи розповіли, що загрожує "відмовникам"Відео

17:45

Коли і куди варто поїхати, а куди-не варто: гороскоп подорожей на лютий від Влада РоссаВідео

17:42

РосЗМІ "набрехали" про інфаркт: співак Ігор Ніколаєв терміново вийшов на зв'язок з лікарніВідео

Реклама
17:29

"Хай біжать, поки Кримський міст цілий": військовий ЗСУ спрогнозував, чим завершиться наступ РФВідео

17:23

Проти Мерилін Менсона подали новий позов про зґвалтування юної фанатки

17:19

Ув'язненому Михайлу Єфремову пророкують участь у війні в Україні у складі ПВК

16:56

Від Leopard до Abrams: Кулеба назвав число танків у першій хвилі допомоги УкраїніВідео

16:52

Життя без туалетного паперу: чому в СРСР не хотіли ним користуватися

16:51

Снігопад, хуртовини і мороз в Україні: синоптик назвала дату нової атаки циклонуВідео

16:36

"Прям як Уенсдей!": Павліашвілі показав незвичайну дочку

16:19

6 предметів, які ні в якому разі не повинні бути на кухонному столі: краще їх прибрати

16:07

Гороскоп на лютий-2023: що чекає на кожного в кар'єрі, фінансах і коханніВідео

16:01

РФ "вистачає снарядів і техніки": експерт спрогнозував терміни наступу окупантівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти