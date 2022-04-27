Російська "сушка" і "алігатор" перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили 7 повітряних цілей

ПС ЗСУ продовжують назавжди приземляти авіацію ворога.
За минулу добу протиповітряні підрозділи ЗСУ ліквідували 7 повітряних цілей.
Серед них - винищувач Су-25 і вертоліт Ка-52, повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Серед знищеної техніки окупантів за останню добу:
- 1 літак Су-25;
- 1 вертоліт Ка-52;
- 2 крилаті ракети;
- 3 БПЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").
"Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають істотних втрат на своїх позиціях. В результаті повітряних ударів знищено чимало техніки і живої сили ворога!",- йдеться в повідомленні.
Раніше глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес оцінив масштаби втрат окупантів РФ у війні проти України.
Під час звернення до парламенту він підкреслив, що за даними британської розвідки, за час війни Росії проти України загинули близько 15 тисяч російських військових.
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Автор: Сергій Коломієць