Російська "сушка" і "алігатор" перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили 7 повітряних цілей

Російська "сушка" і "Алігатор" перетворилися на купу металу / wikimedia

За минулу добу протиповітряні підрозділи ЗСУ ліквідували 7 повітряних цілей.

Серед них - винищувач Су-25 і вертоліт Ка-52, повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Серед знищеної техніки окупантів за останню добу:

1 літак Су-25;

1 вертоліт Ка-52;

2 крилаті ракети;

3 БПЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

"Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають істотних втрат на своїх позиціях. В результаті повітряних ударів знищено чимало техніки і живої сили ворога!",- йдеться в повідомленні.

Раніше глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес оцінив масштаби втрат окупантів РФ у війні проти України.

Під час звернення до парламенту він підкреслив, що за даними британської розвідки, за час війни Росії проти України загинули близько 15 тисяч російських військових.

Читайте також: