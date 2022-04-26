Алігатору "вибили ікла": десантники ЗСУ знищили ударний вертоліт РФ

За військовою номенклатурою бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор вважається командирською машиною.
Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили ще один російський вертоліт Ка-52 Алігатор.
Бойову машину РФ знищили в Харківській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"За військовою номенклатурою бойовий вертоліт Ка-52 Алігатор вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що вартість Ка-52-близько 16 мільйонів доларів США.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Озброєння:
- Гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;
- блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;
- авіабомби.
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Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор.
Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.
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