"Російська дезінформація? Жахіття": посольство США весело привітало українців з Геловіном

Посольство США в Києві привітало українців відео до Хелловіну / скріншот

Американські дипломати, які працюють в посольстві США в Києві, відзначилися оригінальним привітанням до традиційного для них Свята – Гелловіну. Вони одяглися в тематичні костюми та висміяли російську пропаганду.

Короткий відеоролик вони розмістили на сторінці посольства в фейсбуці. На відео чоловік в костюмі орла прямує в будівлю американського посольства в Києві, де купує каву та вітається з колегами. Вони також одягнені в різні костюми, наприклад, відьми або космонавта.

Потім головний герой приносить колезі теку з документами та каже, що це звіт про російську дезінформацію. "О, жахіття!", – відповідає чоловік з сокирою в руках і в масці моторошного гарбуза. Відеоролик підписали так: "Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Геловіну!".

Користувачі соцмереж оцінили жарт, залишивши схвальні коментарі. Серед них:

"Обожнюю американський гумор".

"Сміх продовжує життя!".

"Чудово! Орел-топ".

Свято Гелловін має недобру славу і багато з побоюванням поглядають на чорних кішок 31 жовтня. Проте для багатьох – переддень Дня всіх святих - відмінний привід долучитися до загальних веселощів і декорувати свій будинок в оранжево-чорно-білій гамі – головних кольорах свята темних сил.

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Про те, чому павуків в день розгулу нечисті потрібно обходити стороною, читайте в нашому матеріалі: Гелловін 2021: дата, традиції свята, як себе розважити напередодні Дня Всіх Святих.

Друзям в цей день можна відправити пару рядків у віршах і прозі, і листівку: Гелловін 2021: прикольні поздоровлення і страшно красиві картинки до свята.

Дітям теж буде чим себе зайняти в день, коли темні сили виходять у світ живих. Вироби на Гелловін урізноманітнюють дозвілля і стануть відмінним декором для дому.