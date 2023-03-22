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Російська церква несе відповідальність за злочини проти України - патріарх Варфоломій

22 березня 2023, 18:08
Вселенський патріарх Варфоломій звинуватив керівництво Московського патріархату в "узаконенні злочинів".
Патріарх Варфоломій, Патріарх Кирил
Вселенський Патріарх відвернувся від російської церкви / Колаж фото УНІАН, Офіс президента

Російська православна церква несе відповідальність за війну проти України та вчинені злочини. Про це особисто заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Reuters.

Навіть церква винна в цьому, так як з нею тісно співпрацювало керівництво РФ, каже Варфоломій. Кремль використовував церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

"Церква і державне керівництво в Росії співпрацювали в злочині агресії і поділяли відповідальність за наступні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - сказав Варфоломій.

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Він також звинуватив керівництво Московського патріархату в "підриванні єдності і узаконенні злочинів".

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, у результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що не йдеться про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде давня слов'янська та українська. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він наголосив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

Інші новини:

війна в Україні Вселенський Патриарх вторгнення Росії Патріарх Варфоломій
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