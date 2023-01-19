'Це набуло небезпечних форм': патріарх Кирило погрожує знищенням всього світу

Керівник РПЦ цинічно заявив, що кінець світу настане, якщо хтось буде намагатися знищити Росію.

Патріарх Кирило пригрозив усім кінцем світу / Новая газета

Керівник РПЦ патріарх Кирило погрожує всьому світу. Він цинічно заявив, що настане кінець світу, якщо хтось буде намагатися знищити РФ. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Йому здалося, що нині під загрозою перебуває "весь людський рід".

"Бажання перемогти Росію сьогодні набуло дуже небезпечних форм. Ми молимося Господу, щоб він навчив безумців і допоміг їм зрозуміти, що будь-яке бажання знищити Росію означатиме кінець світу", - сказав Кирило.

Він назвав "божевільними" тих, хто не хоче перемоги РФ у кривавій та жорстокій війні проти України.

"У якихось божевільних людей з'явилася думка про те, що велику державу російську, що володіє потужною зброєю, населену дуже сильними людьми, які з покоління в покоління завжди були мотивовані на перемогу, які не здалися ніколи жодному ворогові, які завжди виходили переможцями, що їх можна в нинішніх умовах або перемогти, або, як тепер кажуть, переформатувати, тобто нав'язати їм якісь цінності, які навіть і цінностями назвати неможливо, Для того, щоб вони були як всі", - сказав він.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

Раніше російський патріарх РПЦ Кирило похвалив російських окупантів за "захист руського міра". На зустрічі з дітьми з окупованих районів Донецької та Луганської областей він заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії.

Інші новини: