"Російська армія не найпотужніша": Зеленський назвав умову деокупації України

Володимир Зеленський / president.gov.ua

США можуть чинити тиск на країни, які хочуть "залишитися осторонь" від війни в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Як можна допомогти нам більше? Потрібно чинити тиск на деякі держави в світі, які можуть нам зараз допомогти – у них є та артилерія, яка нам потрібна, і відповідне озброєння. І тут США могли б чинити тиск", – підкреслив він в ході відеоспілкування у вівторок з 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Global Clinton Initiative.

За його словами, він обговорював дане питання з американськими конгресменами і на рівні президента США.

"Є деякі держави, які хочуть сьогодні бути осторонь. Але не можна у війні агресора, у війні колонізаторської держави – Росії, яка веде саме таку війну проти нас, окупацію відкриту, балансувати між добром і злом. Потрібно вибрати сторону. Не можна бути посередині", - додав президент.

"Як тільки ми отримали те, що нам дійсно могло допомогти, ми відразу показали результат - деокупацію Харківської області. Це саме той приклад, який підкреслює, що російська армія не найпотужніша, якщо навпроти неї відповідна держава, яка готова і не боїться її. Ми практикою це показуємо", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Читайте ще: