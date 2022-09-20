"Російська армія не найпотужніша": Зеленський назвав умову деокупації України

Україна показала результат, деокупувавши Харківську область, нагадав президент.
США можуть чинити тиск на країни, які хочуть "залишитися осторонь" від війни в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Як можна допомогти нам більше? Потрібно чинити тиск на деякі держави в світі, які можуть нам зараз допомогти – у них є та артилерія, яка нам потрібна, і відповідне озброєння. І тут США могли б чинити тиск", – підкреслив він в ході відеоспілкування у вівторок з 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Global Clinton Initiative.
За його словами, він обговорював дане питання з американськими конгресменами і на рівні президента США.
"Є деякі держави, які хочуть сьогодні бути осторонь. Але не можна у війні агресора, у війні колонізаторської держави – Росії, яка веде саме таку війну проти нас, окупацію відкриту, балансувати між добром і злом. Потрібно вибрати сторону. Не можна бути посередині", - додав президент.
"Як тільки ми отримали те, що нам дійсно могло допомогти, ми відразу показали результат - деокупацію Харківської області. Це саме той приклад, який підкреслює, що російська армія не найпотужніша, якщо навпроти неї відповідна держава, яка готова і не боїться її. Ми практикою це показуємо", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
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