УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Російська армія не найпотужніша": Зеленський назвав умову деокупації України

20 вересня 2022, 23:25

Україна показала результат, деокупувавши Харківську область, нагадав президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

США можуть чинити тиск на країни, які хочуть "залишитися осторонь" від війни в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Як можна допомогти нам більше? Потрібно чинити тиск на деякі держави в світі, які можуть нам зараз допомогти – у них є та артилерія, яка нам потрібна, і відповідне озброєння. І тут США могли б чинити тиск", – підкреслив він в ході відеоспілкування у вівторок з 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Global Clinton Initiative.

За його словами, він обговорював дане питання з американськими конгресменами і на рівні президента США.

"Є деякі держави, які хочуть сьогодні бути осторонь. Але не можна у війні агресора, у війні колонізаторської держави – Росії, яка веде саме таку війну проти нас, окупацію відкриту, балансувати між добром і злом. Потрібно вибрати сторону. Не можна бути посередині", - додав президент.

"Як тільки ми отримали те, що нам дійсно могло допомогти, ми відразу показали результат - деокупацію Харківської області. Це саме той приклад, який підкреслює, що російська армія не найпотужніша, якщо навпроти неї відповідна держава, яка готова і не боїться її. Ми практикою це показуємо", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Читайте ще:

Володимир Зеленський Білл Клінтон війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:58

Наступне місто для деокупації після Херсона: експерт назвав нову мету для ЗСУ

23:56

Єфросиніна жорстко відповіла Собчак, яка назвала її обманщицею

23:25

"Російська армія не найпотужніша": Зеленський назвав умову деокупації УкраїниВідео

23:05

Оголошення офіційної війни може стати початком кінця для РосіїПогляд

22:57

"Йдуть обстріли": солдатів-строковиків РФ перекидають до кордону України, з'явилися деталіВідео

Реклама
22:54

Ратаковскі прорекламувала свою лінію купальників незагорілими смужками на тілі

22:33

Дали задню: у Держдумі відхрестилися від загальної мобілізації у РФВідео

22:12

Соломку підстелили: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек уклали незвичайний шлюбний контрактВідео

22:03

Перед сном люди ставлять склянку з солоною водою під ліжко: навіщо вони так роблять

21:54

Ердоган назвав сценарій завершення війни nf заявив про підтримку цілісності УкраїниВідео

21:44

Тримається на сосках: молода дружина Цекало втиснула принади в сільське плаття

21:15

Путіну не вистачає "гарматного м'яса": зі скрипом шукає, кого відправити на війну - Білий дімВідео

21:10

Таємний син короля Чарльза III і королеви Камілли назвав принца Гаррі "паршивою вівцею"Відео

20:58

Брітні Спірс показала, як в купальнику розважається на яхті з чоловікомВідео

20:47

"Доб'ють Путіна": Арестович передрік крах "референдумів" і мобілізації у РФВідео

20:36

ЗСУ знищили елітних спецпризначенців з Калінінграда: не стало цілого підрозділу

20:10

Прикмети на 22 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб стати щасливішимиВідео

20:06

Війна цієї зими не закінчиться: Подоляк виступив з прогнозомВідео

19:58

Потужний залп зеніток ЗСУ: на півдні збитий штурмовик РФ і Іранський дрон-камікадзеВідео

19:28

Путіна усунуть від влади: російський політолог розкрив несподіваний сценарійВідео

Реклама
19:28

Прикмети на 21 вересня: які 4 речі не можна робити на Різдво Богородиці, щоб в біду не потрапитиВідео

19:24

Не життя, а Санта-Барбара: 3 жінки за знаком зодіаку, яким не щастить у коханніВідео

19:19

Головне - душею не старіти: як розрахувати свій біологічний вік

19:13

Сосєдов розповів, чому Пугачовій нічого не буде за повстання проти влади РФ

19:03

Гороскоп на завтра 21 вересня 2022: Ракам-образи, Стрільцям-гроші, Козерогам-обманВідео

18:52

У Луганську знищили "депутата ЛНР": у Мережі розповіли про слід ФСБВідео

18:30

"Референдуми" і "мобілізація" нічого не змінять, Україна продовжить звільняти свої території - КулебаВідео

18:15

Путін і Шойгу звернуться до росіян щодо "референдумів" на захоплених землях України - росЗМІВідео

18:03

Зубна паста може замінити 6 магазинних засобів: як її використовують в побуті

17:56

"Помітно не вплине на війну": генерал США про можливу мобілізацію у РФВідео

17:33

В'язко і гаряче: яка користь від воску і чи можна його їстиВідео

17:12

"Батальйон поклали з полковником": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати в УкраїніВідео

17:11

Сезон застуд: зелені соплі що означають, чим лікувати і чи потрібно хапатися за ліки

17:08

Місяць казкової удачі: 3 знаки зодіаку в списку щасливчиків жовтня

17:04

"У нас там досвід був": Лукашенко заявив про готовність підняти війська проти УкраїниВідео

16:39

"За Вову ніхто воювати не хоче": у росіян "пригорає" через путінську мобілізаціюФотоВідео

16:36

Чому кремлівські безумці поспішають провести "референдуми"Погляд

16:35

"Виявився сенсацією": Королева показала, на що Тарзан проміняв пілон

16:14

"Пугачова підрізала підколінну жилу Путіну": Арестович підтримав співачкуВідео

16:05

Армія України може розгромити війська Росії за півтора-два місяці - терорист ГіркінВідео

Реклама
15:59

Загрожує штраф або термін: за Пугачову взялися силовики

15:50

Досвідчені господині кладуть мокрий рушник і кубики льоду в духовку: навіщо так робити

15:46

"Женуть по прапорцях Мілошевича": Гіркін розповів про майбутнє ПутінаВідео

15:33

З Різдвом Пресвятої Богородиці - душевні привітання і картинки в світле свято

15:27

"Наївний шантаж не спрацює": в ОП жорстко відповіли на анонсовані окупантами "референдуми"Відео

15:20

Референдум і ядерна бомба, або Путін вперше перестав бути альфа-самцемПогляд

15:16

"Пані Галкіною користувалися з її згоди": путініст Міхалков бридко образив Аллу Пугачову

15:05

Держдума Росії додала до Кримінального кодексу поняття "мобілізація" і "воєнний час"Відео

14:59

Був упевнений, що "РФ своїх не кидає": в Україні "демілітаризований" 19-річний окупант

14:58

Генерал розвідки спрогнозував, від чого залежатиме термін війни в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти