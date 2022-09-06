Росіянка за кордоном вдарила дівчинку з України через подушку із зображенням воїна ЗСУ

Киянка Роксолана розповіла про неприємний інцидент з росіянкою в літаку / Фото facebook.com/roksolana.malyy

У літаку Відень - Валенсія неадекватна росіянка вдарила дівчинку з України. Мама постраждалої українки написала заяву в поліцію. Що стало причиною інциденту, точно невідомо, але можливо напад агресії у громадянки РФ викликала подушка з вишитим військовослужбовцем ЗСУ та російським військовим кораблем, яка була у дитини.

Про те, що сталося, розповіла у Facebook мама дівчинки - киянка на ім'я Роксолана.

Жінка летіла з Австрії до Іспанії. Коли донька виходила до вбиральні на борту літака, то отримала від росіянки удар долонею в спину.

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"Селена хоче в туалет, складає столик, із сидіння перед нею просувається рука в наш ряд, замахується і дає їй ляпас, який припав по спині, тому що Селена якраз розвернулася в бік проходу. Я помічаю це боковим зором, не зовсім розумію, що сталося, повертаюся до Селени. Вона виглядає дуже наляканою, каже, що не знає, що сталося, і що їй дуже неприємно. Перелякана виходить в туалет. Я все ще не можу зрозуміти, що сталося, заглядаю на сидіння попереду – дамочка років 50-ти з закритими очима, начебто спить", – написала українка.

Поки дочка була у вбиральні, Роксолана вирішила провести експеримент. Вона розклала і склала столик перед сидінням Селени, нібито імітуючи повернення дитини на місце. В цей час там, де повинна була стояти дівчинка, з'явилася рука і "смачно замахнулася". Цього разу "удар" припав по повітрю.

Українка звернулася до сусідки англійською мовою з проханням пояснити свої дії. 50-річна росіянка ігнорувала Роксолану і продовжувала робити вигляд, що спить. Тоді українка покликала бортпровідника для вирішення конфліктної ситуації. Агресивна пасажирка одразу не відреагувала і на нього, проте той не здавався.

"Мадам не витримує, повертається до мене і каже: "Ваші діти невиховані!" (російською, - ред.). Далі вона несе нісенітницю, я не бачу місця для діалогу і знову англійською кажу, що розмову завершено", - написала українка.

На цьому дивна поведінка Росіянки не закінчилася. Після посадки бортпровідник звернувся до жінки англійською мовою з проханням зібрати свої речі та покинути літак першою. Тоді росіянка повернулася до українки і попросила перекласти слова бортпровідника.

"Далі було 5 хвилин жалібних спроб вибачитися, прохання "вирішити між нами", поки обурені пасажири, яким все ще доводилося залишатися на місцях, голосно не висловили своє обурення. Мадам вийшла. За нею попросили вийти мене з дітьми. Нас ескортували окремо від мадам, зібрали дані та свідчення, інструктували щодо подальших дій", - прокоментувала Роксолана.

Киянка звернулися за медичним обстеженням дитини і подала заяву в поліцію щодо інциденту.

"У Селени ознак фізичних травм, на щастя, не виявлено. Замість цього, безсумнівно, мала місце шкода, заподіяна її психічному стану", – резюмувала жінка.

Заява в поліцію / Фото facebook.com/roksolana.malyy

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