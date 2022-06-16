"І що мені буде?": жінка, яка публічно образила ВСУ, різко "перевзулася"

Жінка, яка публічно образила ЗСУ, різко "перевзулася" / скріншот з відео

Мешканка Харківщини в соціальних мережах публічно ображала ВСУ, але після візиту ДБР різко змінила свою думку.

В Державному бюро розслідувань опублікували коротке відео, на яких жінка зробила щиросерде каяття за грубі слова на адресу наших захисників.

У ДБР підкреслили, що під час воєнного стану в Україні регулярно стежать як за українцями, так і за росіянами. Вони роблять це для того, щоб виявити можливих колаборантів.

"Гаразд, я скажу на ВСУ - [фігня-неценз.]. Що мені за це буде, скажіть?",- поцікавилася 34-річна жінка в соцмережах.

Також вона говорила, що готова сама вбивати українських військових. Тих, завдяки яким вона вціліла, хоча і Харківщину атакують щодня.

З жінкою співробітники ДБР провели роз'яснювальну бесіду. Після неї мешканка Харківщини вирішила змінити свою риторику. Вона вибачилася перед ВСУ за все те, що говорила.

читайте також"Смердючі, брудні і бухі тварі": мешканка Харківщини публічно образила українських військових"Я хочу принести вибачення ВСУ. Насправді я так не вважаю. Я вважаю, що ЗСУ – наші захисники і герої. Як можу – допомагаю, підтримую їх. Я патріотка своєї країни. Слава Україні!",- сказала вона на відео.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому мешканка Харкова відкрито підтримує Росію і чекає проходу "руського міра" в місто.

Випила жінка на камеру показала паспорт РФ, заявивши, що вона"російської душі людина".

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