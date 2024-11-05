Росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини - BILD

Ворог намагається просунутись на захід від Селидового.

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Окупанти вже за 21 кілометр від Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 4 отдельная танковая бригада

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РФ за 21 кілометр від Дніпропетровської області

Ворог окупував Григорівку

Російські окупанти продовжують наступати на Донеччині, поступово наближаючись до кордону із Дніпропетровською областю. Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке на своїй сторінці в X (Twitter).

За його даними, росіяни перебувають уже за 21 кілометрів від Дніпропетровщини. Ворог намагається просуватися на захід від міста Селидове. Окупанти атакують село Петрівка та вже захопили Григорівку.

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"На захід від Селидового, 21 км до Дніпровської області", - написав він.

Окупанти вже за 21 кілометр від Дніпропетровської області / фото: X (Twitter)/Julian Röpcke

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що відстань до Дніпропетровської області вже стала "маркером ситуації на фронті".

"Коли я написав про відстань фронту до Дніпропетровської області, то деякі люди в Дніпрі почали знову збирати "тривожні валізи" та дзвонити родичам, які знаходяться на фронті, щоб дізнатися що там відбувається. Люди забувають за війну, дуже швидко забувають, інформація яка є у відкритому просторі не дуже когось бентежить до моменту поки ти її не розжуєш та не покладеш до рота", - написав він.

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, французький OSINT-аналітик Клемент Молін у мережі Х повідомляв, що українські військові готуються до наступу на Дніпропетровську область. За його словами, ЗСУ вже нібито почали будувати укріплення за Покровськом на Донеччині.

Згодом співробітник СБУ Іван Ступак в інтервʼю Главреду підкреслив, що створення оборонних укріплень — це не просто витрати, а вклад у безпеку області, міста та країни в цілому.

Нещодавно німецький аналітик Юліан Рьопке оцінив побоювання того, що бої можуть у майбутньому зміститися в Дніпропетровську область. Він наголосив, що Дніпропетровська область - бажана лінія фронту для російських військових для будь-яких переговорів про припинення бойових дій.

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