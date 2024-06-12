Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу: багато загиблих і поранених

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок якого загинули 8 людей, поранення отримала - 21 особа, повідомили в МНС.

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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ДСНС Дніпропетровщини

Вдень 12 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили у житловий сектор міста. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова обласної ради Микола Лукашук.

"Росіяни атакували місто. На жаль, є постраждалі", - написав Лукашук.

Вибухи в Кривому Росії прогриміли о 15:48. Тоді у місті та області тривала повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з Криму та швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти вдарили по житловому сектору міста.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що щодня й щогодини російські атаки доводять, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.

"Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби', - повідомив Зеленський.

Оновлено 18:02: Сили оборони Півдня України зазначили, що Росія не припиняє точкових ударів. Внаслідок влучання ракети окупантів пошкоджено адміністративну будівлю та житловий багатоквартирний будинок.

"Внаслідок атаки загинули семеро людей, 20 – поранені. Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ", - уточнили в Офісі генерального прокурора України.

Оновлено 18:10: "Кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти", - розповіли в МНС.

Атака ракетами і дронами по Україні 12 червня – подробиці

Нагадаємо, у ніч на 12 червня Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні. У Києві та області прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що РФ завдала комбінованого удару по Києву. Окупанти застосували для атаки ракети, зокрема й балістику, та дрони.

Як повідомляв Главред, Росія запустила по Україні 30 засобів повітряного нападу - 6 ракет і 24 дрони-камікадзе. Атака охопила Київську, Дніпропетровську та Харківську області. Українська ППО збила всі ракети і дрони, крім балістичної ракети "Іскандер-М", яку запустили з тимчасово окупованого Криму.

Що відомо про дрони "Shahed" / Інфографіка: Главред

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