Росіяни вдарили по будинку під Харковом: загинули мирні жителі, багато поранених

Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Харківській області, в одному з будинків - пожежа, повідомив Олег Синєгубов.

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РФ обстріляла Харківщину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

У суботу, 31 вересня, ворог обстріляв село Черкаська Лозова на Харківщині. Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого є жертви та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків, в укриття! Окупанти завдають ударів!", - закликав він.

За його словами, атака відбулася о 14:55. Через ворожий удар розпочалася пожежа в одному з житлових будинків.

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Синєгубов розповів, що внаслідок російського удару постраждали вісім осіб. Семеро отримали легкі травми, ще одна жінка перебуває у середньому стані.

"На жаль, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються", - уточнив очільник ОВА.

Близько 16:05 Синєгубов заявив, що кількість загиблих зросла. Загинуло двоє людей.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удар по Харкову 30 серпня - що відомо

Нагадаємо, 30 серпня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі, влучили у 12-ти поверховий будинок. Внаслідок ворожого удару загинуло шестеро людей, серед яких дівчинка 14 років, її вбили поблизу дитячого майданчику. Ще 80 людей отримали поранення, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля.

Глава обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що удари були здійснені з населеного пункту Дубове в Бєлгородській області Росії за допомогою літаків Су-34. Росіяни використали 5 керованих авіаційних бомб, ймовірно вагою 250 чи 500 кг.

Помічник начальника чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України Сергій Білоус зазначив, що тривали роботи з ліквідації пожежі площею близько 1500 кв.м.

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