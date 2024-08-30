Негайно покарати РФ за воєнні злочини: посолка США після удару по Харкову

Після російського удару росіян по багатоквартирному будинку у Харкові посолка США в Україні закликала притягнути країну-агресора до відповідальності.

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Посолка США про удар по Харкову / колаж: Главред, фото: Суспільне Ужгород, ДСНС

Бріджит Брінк, яка є посолкою Сполучених Штатів Америки в Україні, відреагувала на сьогоднішній обстріл Харкова росіянами та влучання у багатоповерховий житловий будинок. Про це дипломатка повідомила у сооцмережі Х.

Вона закликала негайно притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Вона зазначила, що в результаті чергового удару авіабомбою по Харкову "загинули кілька людей, багато отримали поранення, зокрема й діти".

"Наші думки з жителями Харкова, поки тривають рятувальні операції. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці воєнні злочини", - йдеться у дописі Брінк.

Згідно із останніми даними, 30 серпня після удару ракетою РФ по будинку у Харркові загинуло щонайменше 7 людей, є багато поранених.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Атака РФ по Харкову 30 серпня - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 серпня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих після удару РФ збільшилась до семи, також є багато травмованих та поранених.

Ігор Терехов зазначив, що в ніч на 25 серпня російські окупанти здійснили ракетні удари по Харкову та Чугуєву, внаслідок чого постраждало 7 громадян.

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