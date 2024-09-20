Над містом підіймається дим: РФ вдарила по Одесі балістикою - що відомо

Російські окупанти завдали удару по Одесі із застосуванням балістики, над містом підіймається дим.

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Росіяни вдарили балістикою по Одесі - що відомо / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Вдень, 20 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. В місті було чутно серію вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".

"Серія вибухів у місті пролунала о 13:57. Після цього у небі над Одесою було видно дим", - йдеться у повідомленні.

До цього у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістики з півдня.

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Крім того, повітряна тривога пролунала також у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.

За даними моніторингових каналів, росіяни вдарили по Одесі попередньо із застосуванням ОТРК "Іскандер-М".

"В Одесі прихід. В ви не дивуйтеся тривозі на заході за траєкторією балістики. ... (Росіяни - ред.) можуть і через Румунію, і через Молдову пускати. Мопеди пускають же, чому б і ракети не пустити?", - зазначили в моніторинговому каналі "Миколаївський Ваньок".

Що відомо про ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари по Україні - що відомо про наслідки атак Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 20 вересня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через масовану атаку Росії ударними дронами. Атака розпочалася ввечері 19 вересня, вибухи лунали поблизу Дніпра, Запоріжжя, Рівного, Хмельницької області та Івано-Франківська. Також повідомлялося про роботу ППО в Київській області.

Росія атакувала Україну в ніч на 20 вересня, запустивши 70 дронів, з яких 61 був збитий українськими силами. Крім того, окупанти випустили по Україні чотири ракети, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

19 вересня російські війська завдали удару авіабомбою по геріатричному пансіонату у Сумах, де проживали 221 літня людина, заявив голова Сумської ОДА Володимир Артюх.

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