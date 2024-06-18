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Вже не прорвуться: окупанти загрузли в оточенні у Вовчанську - нові подробиці

Марія Николишин
18 червня 2024, 11:38оновлено 18 червня, 12:59
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Поки що невідомо скільки окупантів опинились в оточенні на агрегатному заводі в Вовчанську, каже аналітик.
Вже не прорвуться: окупанти загрузли в оточенні у Вовчанську - нові подробиці
Окупанти опинились в оточенні на агрегатному заводі в Вовчанську / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Точна кількість оточених на агрегатному заводі у Вовчанську окупантів залишається невідомою. Про це сказав співзасновник DeepState Роман Погорілий в ефірі Еспресо.

"Як тільки окупанти опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, почались спекуляції інформацією. Називались різні дані щодо їх перебування на цьому заводі. Хтось стверджував, що це вже не новина, бо вони там начебто знаходились вже три дні. Втім окупанти почали засідати на заводі ще з середини травня, коли розпочали свій наступ на Харківщину. Триває цей процес і до сьогодні. Були спроби й прорватись на завод. Частині піхоти окупантів це вдалось. Навіть нещодавно на завод змогла прорватись ворожа МТ-ЛБ з боєприпасами, водою та харчами", - розповів Погорілий.

За його словами, окупанти намагаються прорватись з агрегатного заводу, втім, їм це не вдається.

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"Поки що невідомо скільки окупантів опинились в оточенні на агрегатному заводі в Вовчанську. Навіть самі бійці Сил оборони не можуть назвати точну кількість. Кілька днів тому звучали цифри у 30-40 окупантів. Потім 100-200, ще пізніше у ЗМІ почали говорити про 400-500 окупантів. Вони постійно намагаються прорватись з заводу. Втім, через те, що наші бійці взяли під вогневий контроль проходи із заводу, їм це не вдається", - додав аналітик.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація у Вовчанську - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники заблокували близько 400 російських солдатів на хімічному заводі в центрі Вовчанська. Тридцять окупантів здалися в полон після кількох невдалих спроб їхнього порятунку.

Також відомо, що російські окупаційні війська проводять активні наступальні дії на ділянках фронту поблизу Глибокого, Вовчанська та Тихого, що знаходяться на північ та на північний схід від Харкова.

Сили оборони України контролюють більшу частину Вовчанська Харківської області, заявив спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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