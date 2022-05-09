Росіяни кинулися на пошуки своїх в Україні: надійшло 32 тисячі звернень - МВС

Росіяни кинулися на пошуки своїх в Україні / Генштаб ЗСУ

Міністерство внутрішніх справ України отримало в цілому близько 32 тисяч звернень щодо розшуку російських солдатів.

Близько 12 тисяч з таких звернень надійшли на "гарячу лінію" довіри відомства, заявив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, пише Укрінформ.

"Я б не сказав, що це зараз таке масове явище (коли в МВС телефонують родичі російських солдатів з приводу їх розшуку – ред.). Дійсно, була велика така масовість десь на початку березня, а зараз це вже більш звичайна ситуація", - розповів Андрусів.

За його словами, велика частина звернень була отримана зі спецботу від телеграм-каналу"шукай своїх".

читайте також"Пропустили заняття з топографії": велика партія "визволителів" з РФ повернулася додому в мішках"Ми навіть дзвонимо часто і запитуємо, чому, наприклад, ви це пишете, чому ви не можете своїх розпитати, – і вони кажуть, що їм брешуть. Тобто там є таке розуміння. І враховуючи такі обсяги (звернень-ред.), я думаю, що насправді це розуміння дуже сильно зростає в РФ, просто це не виражається, так само як У Радянському Союзі", - пояснив Андрусів.

Відповідаючи на питання, що росіяни запитують у МВС, і що вони хочуть від представників української влади, він зазначив, що ці особи залишають контакти своїх солдатів – чоловіків, синів, яких вони шукають, і за якими у них немає ніякої інформації.

Нагадаємо, станом на ранок 9 травня цифра втрат Росії серед особового складу перевалила за 25 тисяч.

Втрати Росії / Генштаб ЗСУ

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