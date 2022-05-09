ЗСУ перетворили на металобрухт останню версію російського бойового танка / скріншот

Наші захисники продовжують знищувати як особовий склад, так і техніку ворога. Цього разу ЗСУ вдалося перетворити на металобрухт новітній танк Т-90м "Прорив".

У сухопутних військах ЗСУ опублікували потужне відео знищення оновленого російського танка.

"Збройні Сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив", – розповіли наші захисники.

Танк Т-90М "Прорив"

На озброєння російської армії він був прийнятий тільки в 2020 році.

Згідно з відкритими даними, в російські танкові частини надійшло тільки 40 одиниць Т-90М. головна відмінність цієї модифікації в принципово новій вежі і більш потужному двигуні. Танки оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння в будь-який час доби.

Ймовірно, розбитий в Харківській області танк належав до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії.

читайте такожУ танка знесло вежу: росіяни поплатилися життям за пригнічену пшеницюНагадаємо, українські військові, що захищають Маріуполь, від початку широкомасштабного вторгнення армії РФ в Україну знищили в місті понад 2500 російських окупантів, ще 5000 поранили.

Таку кількість окупантів вдалося ліквідувати без підтримки авіації та артилерії.

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