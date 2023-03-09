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"Росіяни намагалися погасити нашу систему ППО": Жданов розповів про "катастрофічні" складнощі РФ

9 березня 2023, 21:20
За словами Жданова, сьогодні Збройні Сили РФ знаходяться в тому стані, коли не можуть проводити масованих атакуючих дій.
Жданов, ВСУ
Жданов / Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Удари 24 лютого 2022 року від сьогоднішніх кардинально відрізняються, бо той удар здебільшого був спрямований на військові об'єкти. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

"Тоді росіяни намагалися погасити нашу систему ППО і повітряні сили в цілому. Відразу за цим ударом був масований авіаційний удар. Сьогодні така тактика вже не застосовується, тому що російські літаки бояться залітати в наш простір. Удар спрямований саме на інфраструктуру, яка здатна створити найбільше складнощів у життєдіяльності суспільства. Відсутність води, електрики, тепла створює дискомфорт для українців, тоді як по військових об'єктах РФ ударів майже не здійснює", - говорить експерт.

За словами Жданова, сьогодні Збройні Сили РФ знаходяться в тому стані, коли не можуть проводити масованих атакуючих дій.

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"Ми це бачимо на прикладі ситуації навколо Бахмута, Авдіївки. У росіян дуже сильно обмежені можливості, і їх армія вже не та, яка йшла на вторгнення рік тому. Тому тут я б не проводив паралелей, тому що рік тому Росія забезпечувала вторгнення своїх військ і громили, в основному, військові об'єкти ЗСУ", - говорить він.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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