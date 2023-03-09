Окупанти вбили ракетою в Херсоні трьох людей: влучили в зупинку і магазин

Російські загарбники в четвер, 9 березня, обстріляли Херсон. Внаслідок цього загинули троє людей, ще щонайменше двоє отримали поранення.
Про обстріл повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначає, що окупанти влучили, зокрема, і в зупинку, де люди чекали громадський транспорт.
"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", – написав Єрмак.
У Херсонській ОВА повідомили, що ворожий снаряд відібрав життя двох людей на зупинці і ще однієї жінки – у магазині. Відомо, що це була співробітниця закладу.
"На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту... Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю – у приміщенні загинула жінка", – йдеться у повідомленні.
Також Офіс генпрокурора повідомив про щонайменше двох поранених внаслідок ранкового обстрілу Херсона.
Масована ракетна атака по Україні 9 березня
Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".
У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% – поки що без опалення.
Внаслідок ракетної атаки уже відомо про шістьох загиблих. П’ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.
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