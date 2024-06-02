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Росіяни публікують відео зі знущаннями з військовополонених: реакція України

Олексій Тесля
2 червня 2024, 23:35
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На відео росіян зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу полонених.
Скріншот
Окупанти знущаються над військовополоненими / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН для документації факти знущань російськими окупантами над українськими військовополоненими.

"Чергове знущання над українськими військовополоненими! Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються над українськими військовополоненими. За попередньою інформацією, це сталося на Харківському напрямку, де зараз росіяни намагаються вести наступальні дії", - написав Лубінець.

Він зазначив, що на відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. Омбудсман переконаний, що цей випадок має бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією.

відео дня

"На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими - не виняток із правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення", - пише він.

Також омбудсмен звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.

"Росія не дотримується жодних правил ведення війни і абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі та антилюдські дії!", - додав Лубінець.

Що відомо про знущання росіян над військовополоненими

Окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і записали відео, як знущаються над ними. На опублікованому в мережі відео можна побачити, що чотирьох українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима.

Чоловіків змушують співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх б'ють ногами, від чого один із полонених падає. Військовому погрожують убивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляє біля його голови. Подальша доля військовополоненого невідома.

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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омбудсмен військовополонені війна Росії та України
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