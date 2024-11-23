Армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів Донеччини: у DeepState розповіли деталі

Загарбникам вдалося просунутися біля Торецька та ще чотирьох населених пунктів.

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Армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів Донеччини/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, міноборони рф

Коротко:

Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччині

Ворог продовжує проводити штурми

Російські окупанти просунулися біля п’яти населених пунктів на Курахівському напрямку Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState. Вони зазначили, що загарбники мали просування біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку.

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Також у DeepState зазначили, що ворог проводить штурмові дії на Велику Новосілку і Роздольне.

"Вкрай тяжкі часи біля Великої Новосілки, тільки сьогодні (22 листопада – ред.) ворог штурмував кількома колонами. Одна з щонайменше 5 ОВТ на саму Новосілку, ще 2 ОВТ в посадках південніше Роздольного, щонайменше 6 ОВТ залетіли в Роздольне, скинувши окупантів у селі. На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі з Шахтарського. Із Золотої Ниви колона з кількох ОВТ на чолі з танком висадила десант у 3 км східніше ангарів біля Великої Новосілки", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що, на жаль, оборона виявилася не дуже надійною, противник це відчув і відносно швидко зумів залучити резерви, які можуть бути застосовані для штурмів в бік Розливу.

Місто Торецьк/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, військових із КНДР перекинули в Україну – у ЗСУ назвали напрямок. У ЗСУ повідомили, що на кількох напрямках присутні військовослужбовці з КНДР.

Також раніше повідомлялося, що РФ готувала наступ на Харків та Суми – ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога. Росія зібрала близько 46 тисяч військових для наступу на Харківщину та 23 тисячі для атаки на Сумщину.

Нагадаємо, у ГУР назвали головну мету окупантів до кінця зими. Головним завданням РФ на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічна мета окупантів – повний контроль території України, заявив заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

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