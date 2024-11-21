Ворог 'зарухався' на Запорізькому напрямку: спікер 'Півдня' прокоментував ризики

Зараз на фронті в окупантів активно використовується механізована компонента.

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На Запоріжжі вороги стали активніше використовувати бронетехніку / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

На Времівському виступі РФ провела понад 20 штурмів

Про наступ на Запоріжжя не йдеться

Агресори з Росії стали активніше використовувати бронетехніку на півдні в Запорізькій області. Подробицями сьогодні, 21 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Механізованої компоненти стало більше. Якщо ми говоримо про найскладніший на півдні напрямок, він більше пов'язаний, звісно, з Покровсько-Курахівським вектором, - це Времевський виступ. Там понад 20 штурмів Росія, наприклад, напередодні провела, деякі бойові зіткнення тривають і зараз. Активно використовується механізована компонента", - сказав речник. відео дня

Що відомо про Оріхів / Инфографика: Главред

Як розповів Братчук, активних дій на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках сьогодні немає.

"Ворог звідти свої підрозділи перекидає на Времевський напрямок, на Велику Новосілку. На Придніпровському напрямку теж працює піхота і працює авіація. Авіація дуже активно працює по Запорізькому напрямку. Тут пряма загроза для обласного центру", - сказав Братчук.

Братчук зазначив, що панікувати не варто, адже про якийсь великий наступ росіян на Запоріжжя не йдеться.

"Це, перш за все, використання авіаційного озброєння. Це те, що сьогодні найбільше загрожує і місту, і цьому напрямку. Все інше Силами оборони моніториться, війська готові, фортифікації є", - сказав він.

Ситуація на фронті - що відомо

Своєю чергою командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко зауважив, що Путін поставив нову мету на фронті. Однак, за тиждень, що зараз завершується, противник не мав жодних суттєвих чи значних успіхів на полі бою.

Крім того, на Курщині військам КНДР буде несолодко. Річ у тім, що, якщо ЗСУ почнуть використовувати далекобійну зброю вглиб території РФ, якраз далекобійне озброєння, далекобійні ракети здатні утримати ситуацію.

Також Главред писав, що ЗСУ можуть залишити важливе місто. Наразі головна мета - забезпечити відступ головним силам із Курахового в Донецькій області.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - спікер голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був представником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як зазначає у себе в соцмережах, був добровольцем у 8-му окремому батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став прес-офіцером у складі батальйону, пише "Рух ЧЕСНО".

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