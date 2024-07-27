РФ перекидає війська на два напрямки в Донецькій області: розкрито деталі

Ворожі сили скоротили час підготовки штурмовиків до 10-15 днів, їх відправляють на північ Донецької області, розповів чиновник Петро Андрющенко.

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Ворог перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру - Андрющенко / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал П. Андрющенка

Окупанти Росії перекидають резерви з окупованих районів Запорізької області в район Торецька і Часового Яру Донецької області. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він розповів, звідки окупанти перекидають сили і показав відповідні фото.

"У пріоритеті переміщень - Запорізька область (Розівка/Пологи). Продовжують заходити повністю сформовані підрозділи. Проте цього тижня трохи сповільнився трафік - пішов на спад", - зазначив чиновник.

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Росіяни перекидають війська до Донецької області / Telegram-канал П. Андрющенко

Росіяни перекидають війська до Донецької області / Telegram-канал П. Андрющенка

Росіяни перекидають війська до Донецької області / Telegram-канал П. Андрющенка

За його словами, ворог збільшив кількість "доукомплектованих" підрозділів.

"Тобто з узбережжя Маріупольсько-Бердянської агломерації росіяни вибирають з баз підготовки особовий склад. Також спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. Ці штурмовики рухаються на північ Донецької області", - сказав Андрющенко.

Також він додав, що в російських військах не встигають заповнювати втрати.

"Ця динаміка, незважаючи на спроби накопичити "ударний кулак" у Запорізькій області, вдруге провалюється, і вони змушені резерви кидати в район Торецька і Часового Яру", - підкреслив Петро Андрющенко.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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