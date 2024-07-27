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РФ перекидає війська на два напрямки в Донецькій області: розкрито деталі

Андрій Ганчук
27 липня 2024, 10:57
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Ворожі сили скоротили час підготовки штурмовиків до 10-15 днів, їх відправляють на північ Донецької області, розповів чиновник Петро Андрющенко.
РФ війська
Ворог перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру - Андрющенко / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал П. Андрющенка

Окупанти Росії перекидають резерви з окупованих районів Запорізької області в район Торецька і Часового Яру Донецької області. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він розповів, звідки окупанти перекидають сили і показав відповідні фото.

"У пріоритеті переміщень - Запорізька область (Розівка/Пологи). Продовжують заходити повністю сформовані підрозділи. Проте цього тижня трохи сповільнився трафік - пішов на спад", - зазначив чиновник.

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війська РФ
Росіяни перекидають війська до Донецької області / Telegram-канал П. Андрющенко
війська РФ
Росіяни перекидають війська до Донецької області / Telegram-канал П. Андрющенка
війська РФ
Росіяни перекидають війська до Донецької області / Telegram-канал П. Андрющенка

За його словами, ворог збільшив кількість "доукомплектованих" підрозділів.

"Тобто з узбережжя Маріупольсько-Бердянської агломерації росіяни вибирають з баз підготовки особовий склад. Також спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. Ці штурмовики рухаються на північ Донецької області", - сказав Андрющенко.

Також він додав, що в російських військах не встигають заповнювати втрати.

"Ця динаміка, незважаючи на спроби накопичити "ударний кулак" у Запорізькій області, вдруге провалюється, і вони змушені резерви кидати в район Торецька і Часового Яру", - підкреслив Петро Андрющенко.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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Окупанти просунулися поблизу п'яти селищ на Донбасі, вважають аналітики DeepState. Зокрема, йдеться про просування ворога в районах Прогресу, Лисичного, Веселого, Желанного та Пантелеймонівки.

Згідно з оновленими даними від DeepState, окупанти захопили населений пункт Вовче. Також ворог просунувся в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного.

Росія найближчим часом намагатиметься захопити Сіверськ і Торецьк, вважає військовий експерт Павло Нарожний. Утім, на його думку, восени ворожий наступ має затихнути.

Торецьк

Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія.

Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.

Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

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Запорізька область Часів Яр війська Росії Торецк війна Росії та України
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