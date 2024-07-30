РФ просувається на Донеччині: розвідка Британії заявила про бої за важливе місто

Країна-агресорка Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями.

https://glavred.net/ukraine/rf-prosuvayetsya-na-donechchini-rozvidka-britaniji-zayavila-pro-boji-za-vazhlive-misto-10584488.html Посилання скопійоване

Росіяни просуваються на Донеччині / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що у липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області.

"Сухопутні війська впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - йдеться у зведенні розвідки Британії.

За даними британської розвідки, російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. За місто йдуть бої між російською армією та Збройними силами України.

відео дня

"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - зазначають у Міноборони Британії.

Що відбувається на фронті / скріншот: deepstatemap

Ситуація на Донеччині - наступ РФ

Нагадаємо, що на Курахівському напрямку ЗСУ відбили один із найбільш масштабних штурмів війни. Ворог кинув у бій 57 одиниць броньованої техніки, 12 мотоциклів та 200 штурмовиків, щоб прорвати оборону десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку, однак безуспішно.

25 липня стало відомо, що ворог оточив ЗСУ під Прогресом. Видання Forbes повідомляє, що ймовірно оточеним українським воїнам доведеться або з боєм пробиватися на захід, або чекати, поки інші бригади проб'ються на схід.

Однак бійцям 31 окремої механізованої бригади Збройних сил України вдалося прорватися з боєм із оточення в районі населеного пункту Прогрес на Покровському напрямку Донецької області. Це була дуже важка операція, адже затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред