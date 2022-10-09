Росіяни після вибуху на Кримському мосту тікають з півострова: на виїзді затор у 6 кілометрів

На виїзді з Криму утворився великий затор / Скріншот відео The Insider

Росіяни після вибуху на Кримському мосту почали тікати з окупованого Криму. На виїзд з півострова 9 жовтня утворилася 6-кілометрова пробка. Паніка огорнула місцевих колаборантів і громадян РФ, які після 2014 року приїхали жити на Кримський півострів.

Як повідомляє The Insider, росіяни стали тікати з окупованого Криму після того, як на Кримському мосту стався вибух. Зокрема, 9 жовтня утворилася велика 6-кілометрова пробка їх автомобілів, що прямують на виїзд з півострова.

Росіяни тікають з Криму / соцмережі

На міст пропускають виключно легкові автомобілі, на іншому транспорті проїхати не можна.

Волонтерська спільнота InformNapalm повідомляє, що паніка огорнула росіян, які після 2014 року переїхали жити до Криму, і місцевих колаборантів. Такі настрої продиктовані не тільки вибухами, а й виведенням російських кораблів з бухт на окупованому півострові.

"Знищення російського флоту в Криму залишить півострів фактично відкритим для деокупації. Це може статися дуже швидко, як і деокупація Харківщини. Фактично кожен наступний крок росіян на окупованих територіях провокує ще більше панічних настроїв у колаборантів, або росіян, які заселилися під час окупації", - підкреслюється в повідомленні.

Вибух на Кримському мосту

На Кримському мосту рано вранці, 8 жовтня, прогримів потужний вибух. Імовірно, сталася детонація вибухівки, яка нібито була закладена у вантажівку. Обрушилася частина дороги на естакаді.

Джерела ЗМІ в Службі безпеки України заявили, що підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба не коментує дану інформацію.

Британський генерал Лорд Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту Росія може перейти до терору проти мирних українців і застосування ядерної зброї. На його думку, Путін захоче помститися Україні.

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