Росіяни пішли у штурм біля Запорізької області - DeepState

Російські окупанти намагаються закріпитись у Рівнополі.

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РФ активізувалась біля Запорізької області / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, DeepState

Російські окупанти активізували свій наступ поблизу Запорізької області. Ворог пішов у атаку біля Макарівки Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Аналітики зазначають, що цей день виявився важким для підрозділів Сил оборони України на позиціях поблизу Макарівки та Рівнополя.

"[Нецензурно] (росіяни - ред.) проводять штурмові дії силами до 50-60 [нецензурно] (окупантів - ред.) за раз, а також за підтримки ББМ та підрозділів мотопіхоти. Мета ворога — зайти та закріпитися в Рівнополі та Макарівці. Якщо по останньому ситуація плюс-мінус зрозуміла, то по Рівнополю досі ситуація невідома", - написав він. відео дня

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ повідомили про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він уточнив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5-10 осіб.

Експерт Дмитро Снєгирьов розповів про успіхи ЗСУ на Лиманському напрямку. За його словами, в районі населеного пункту Білогорівка та на схід від нього українські військові повернули раніше втрачені позиції. Окрім цього успіхи ЗСУ зафіксовані в районі Серебрянського лісництва.

РФ готує наступ на Запорізькому напрямку. Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти у районі Гуляйполя в бік Оріхового вони зосередили значну кількість живої сили та техніки. Тому можна очікувати, що будуть спроби якихось наступальних дій на цьому напрямку.

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